撫養癱瘓盲姪 嬸代母職不離棄

苗栗苑裡一名58歲鄭姓男子（右）自幼失怙、母親改嫁，由林姓嬸嬸（左）拉拔成人，鄭男婚後生活坎坷，甚至失明、中風癱瘓，高齡81歲的林婦仍不離不棄照護，令人動容。（張根源提供）中央社記者管瑞平傳真 107年6月25日

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣苑裡鎮58歲鄭姓男子自幼失怙，林姓嬸嬸對他視如己出撫養成人，然而鄭男婚後遭逢喪妻、二兒子成植物人，自己失明、中風癱瘓，已高齡81歲的林婦仍不離棄堅持照顧，令人動容。



來自雲林的雲邑法玄堂法主慈善會創辦人張根源近日接觸到這起急難救助個案，對於林姓老婦人對鄭姓姪子的不離不棄，除感到心酸不捨，更有無比敬佩。



張根源指出，這對嬸姪住在苑裡鎮海岸里一處小漁村，早年鄭男未出生時，父親因海難往生，母親在他3個多月大時即改嫁，留下鄭男及2個姊姊，林婦除了照顧自己2個兒子，也「嬸代母職」，一手拉拔3姊弟長大。



鄭男成年後順利結婚生下2子1女，但10年前，妻子因病往生，他遭逢喪妻之痛後，又陸續因眼疾手術失敗導致雙眼失明、中風癱瘓，生活無法自理，二兒子跌倒成植物人，全家僅仰賴大兒子每個月1、2萬元打零工支撐，精神、經濟壓力常讓大兒子感嘆「活不下去」。



張根源表示，林姓老婦的丈夫多年前過世，2名住在外地的兒子都想接她去含飴弄孫享福，但老婦人放不下從小養到大的姪子，堅持待在小漁村的舊房子，每天照顧鄭男的飲食起居。



林姓老婦人說，姪子從小跟著她，有感情了，離不開，「他也是我一塊心頭肉，無論如何我會陪著他」。



張根源說，到宅訪視時，看見年逾8旬的老婦人駝著背、步履蹣跚替全盲、癱瘓的姪子把屎把尿、餵食，累了也僅睡在客廳木椅上，就近照看行動不便、席地而睡的鄭男，景況令人鼻酸。



張根源2度向老婦人建議，安排姪子住進安養中心，但老婦人情感割捨不下，「一聽就紅了眼眶」，目前慈善會除先提供數萬元急難救助金以支應鄭男醫療費用，也協助以鄭男二兒子名義申請低收入戶，同時連結其他社會團體資源，提供後續協助。（編輯：方沛清）1070625