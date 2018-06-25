柯文哲白綠分手說 丁守中：操作棄保分化

有媒體報導台北市長柯文哲認為總統蔡英文被「掌控」，導致白綠分手。國民黨提名台北市長參選人丁守中（圖）25日晚間受訪時對此表示，柯文哲是在試圖操作棄保以及分化民進黨。中央社記者黃麗芸攝 107年6月25日

（中央社記者黃麗芸台北25日電）媒體報導台北市長柯文哲認為總統蔡英文被「太后、太子掌控」，導致白綠分手。中國國民黨台北市長參選人丁守中今天說，柯文哲試圖操做棄保、分化民進黨。



丁守中今天到北市大安區錦華里進行基層里長請益「丁咚叮咚」之旅，媒體聯訪詢問如何看自由時報報導，指柯文哲19日拜訪國民黨立委王金平時提到白綠合作破局原因，是因「小英現在是被太后（暗指總統府秘書長陳菊）、太子（新潮流派系）掌控」。



丁守中表示，柯文哲這番言論很明顯就是在試圖操做棄保以及分化民進黨。



談到柯、王會面是否在挖藍營牆腳，丁守中則說，自己一點都不擔心，因為國民黨支持自己人是天經地義，絕不會去支持柯文哲。



媒體追問民進黨台北市長參選人姚文智今天批，親民黨、新黨都逐漸表態挺柯，柯文哲根本是「國民黨2.0」。



丁守中回應說，姚文智將選戰操作成統獨和藍綠問題，這是搞不清楚狀況，北市選舉是場專業對專業的選戰，認為台北市需要專業帶領，才能提升城市競爭力，進而讓民眾安居樂業。（編輯：方沛清）1070625