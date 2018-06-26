發揮防汛效益 新社九渠溝滯洪池11月完工

（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中市新社區協成、永源、大南等里，每逢大雨嚴重淹水，台中市政府規劃興建新社區九渠溝滯洪池。水利局今天表示，工程進度目前達到44%，滯洪池將在11月完工，發揮防汛效益。



台中市水利局表示，新社區九渠溝為新社台地及白冷圳灌溉區的主要排水路，因氣候急遽變遷，每逢大雨皆釀成新社區協成、永源、大南等里嚴重淹水，極需整治改善。



台中市長林佳龍2度拜訪行政院農委會，終於獲得同意使用種苗改良繁殖場3.8公頃用地，並爭取到工程經費補助，總工程經費含市府配合款約新台幣1.09億，今年2月正式開工。



新社台地西側的北屯大坑區受限於地形因素，長期存在缺水問題，市府除興建滯洪池工程，也將埋設分流管線，讓九渠溝滯洪池調蓄白冷圳節餘水2.5萬噸，作為大坑缺水地區水源。



這部分工程已獲內政部同意前瞻計畫經費補助，總工程經費含市府配合款共1.2億元，可重力輸水放流至大坑溪，補充大坑地區655公頃土地灌溉水源，並可保持大坑溪水源穩定，豪雨時也可作為九渠溝退水路線，兼具水資源和防洪效益。



滯洪池工程將於11月完工，暴雨來臨時可滯洪10萬噸水量，減少下游淹水面積約30公頃，保護人口約575戶。另外，分流管線工程預計將於8月開工，明年9月完工，在非汛期時，提供北屯大坑地區農民灌溉與住戶水源利用。(編輯:孫承武)1070626