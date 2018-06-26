/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 葡萄牙西班牙空污法金城武
>rss

發揮防汛效益 新社九渠溝滯洪池11月完工

發稿時間：2018/06/26 10:06

最新更新：2018/06/26 10:06

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中市新社區協成、永源、大南等里，每逢大雨嚴重淹水，台中市政府規劃興建新社區九渠溝滯洪池。水利局今天表示，工程進度目前達到44%，滯洪池將在11月完工，發揮防汛效益。

台中市水利局表示，新社區九渠溝為新社台地及白冷圳灌溉區的主要排水路，因氣候急遽變遷，每逢大雨皆釀成新社區協成、永源、大南等里嚴重淹水，極需整治改善。

台中市長林佳龍2度拜訪行政院農委會，終於獲得同意使用種苗改良繁殖場3.8公頃用地，並爭取到工程經費補助，總工程經費含市府配合款約新台幣1.09億，今年2月正式開工。

新社台地西側的北屯大坑區受限於地形因素，長期存在缺水問題，市府除興建滯洪池工程，也將埋設分流管線，讓九渠溝滯洪池調蓄白冷圳節餘水2.5萬噸，作為大坑缺水地區水源。

這部分工程已獲內政部同意前瞻計畫經費補助，總工程經費含市府配合款共1.2億元，可重力輸水放流至大坑溪，補充大坑地區655公頃土地灌溉水源，並可保持大坑溪水源穩定，豪雨時也可作為九渠溝退水路線，兼具水資源和防洪效益。

滯洪池工程將於11月完工，暴雨來臨時可滯洪10萬噸水量，減少下游淹水面積約30公頃，保護人口約575戶。另外，分流管線工程預計將於8月開工，明年9月完工，在非汛期時，提供北屯大坑地區農民灌溉與住戶水源利用。(編輯:孫承武)1070626

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊
金曲獎29屆現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP