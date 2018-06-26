迎接熱氣球嘉年華 黑鷹直升機首次救難演練

台東熱氣球嘉年華會邁入第8年，觀光局花東縱谷國家風景區管理處今年首次舉辦有關熱氣球等空域活動災害演練，演練單位有空勤黑鷹直升機和警、消、救護及民間等單位。（江慧卿提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年6月26日

（中央社記者盧太城台東縣26日電）台東國際熱氣球嘉年華活動30日登場，黑鷹直升機首次加入緊急救難演練，同時警、消、救護單位也模擬大量傷患聯合救治。



熱氣球嘉年華會邁入第8年，觀光局花東縱谷國家風景區管理處今年首次舉辦有關熱氣球等空域活動災害演練，演練單位有空勤黑鷹直升機和警、消、救護及民間等單位。



經過2個月籌備，今天清晨在鹿野鄉高台大草原演練，演練項目包括：乘客身體不適緊急迫降、工作人員跌落、自由飛乘客墜落山谷和溪流、熱氣球空中故障緊急處理、大量病患演練等。



另外，台東縣政府交通及觀光發展處長江慧卿表示，熱氣球嘉年華活動從6月30日至8月13日，期間台東縣民只需繳100元即可享有無限次進出活動園區，免收停車清潔費的優惠。



江慧卿表示，凡設籍台東或於台東縣內服務、就學者，持身分證、工作證、學生證等相關證件及本人汽車行照皆可申請。辦理地點在台東市新生路新生地下停車場B1管理室，上午8時至中午12時，中午12時至晚上9時在台東市新生路與南京路路口的免下車繳費站辦理。



為方便縱谷區民眾申辦，活動開始日起 (6月30日)亦可在活動現場鹿野高台收費票亭辦理（車籍不限設籍於台東，租賃車及營業車輛不適用）。



江慧卿表示，親自駕車前往的民眾，無論大小車輛（客、貨車）均需酌收入園清潔費用，收費時段為活動期間每日上午5時30分至上午8時，下午3時30至晚上8時，每天同車輛最多收費一次，機車及自行車則無需收費。



江慧卿提醒遊客可以多加利用接駁車，以及台灣好行縱谷鹿野線巴士、鼎東客運班車等大眾運輸工具，旅遊之餘不忘環保，共同維護當地環境。（編輯：劉政權）1070626





台東國際熱氣球嘉年華活動30日登場，26日舉行救災演練，黑鷹直升機首次加入，同時警、消、救護單位也模擬大量傷患聯合救治。（江慧卿提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年6月26日