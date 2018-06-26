宏達電桃園股東會 場外移工抗議爭權益

手機大廠宏達電26日上午舉行股東會，場外有勞團抗議，指控公司違反勞動契約、收取膳宿費用及代扣餐費。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年6月26日

（中央社記者吳睿騏桃園26日電）手機大廠宏達電今天上午舉行股東會，場外有勞團抗議，指控公司違反勞動契約、收取膳宿費用及代扣餐費。20多名移工直到宏達電法務人員出面代表收下陳情書並允諾轉達後才離開。



對於移工的指控，桃園市政府勞動局表示，目前尚在調查中，如有違法事實將依規定核處。另有關宿舍人員侵占移工私產及偽造文書，因涉刑法適用，如涉及不法，將移送司法機關偵辦。



在桃園市群眾服務協會移工服務暨庇護中心的帶領下，近20名外籍移工今天前往宏達國際電子股份有限公司，在桃園住都飯店舉行的股東會外抗議。



庇護中心主任汪英達受訪表示，宏達電違反勞動契約，擅自收取膳宿費和「代扣餐費」，還涉嫌在勞動契約附約假造移工簽名、宿舍管理人員也擅自侵吞移工個人財產；另宏達電為避免大量裁員，2月起更要求移工簽署自願離職書。



汪英達表示，目前已先請勞動局調解，並要求宏達電立即退還違法、違反勞動契約收取的膳宿費和「代扣餐費」，停用所有勞動契約附加條款，針對偽鈔文書提出說明，並立即查明宿舍人員侵佔移工私產情事全數退還。此外，公司若真要裁員，也應尊重移工意願，讓想留在台灣的移工轉換工作，並提供免費膳宿直到找到新工作。



宏達電法務副總劉曉蘋出面接受陳情書並表示願意「代為轉達」，隨即轉身離開。抗議移工對於公司不願提供承諾表示失望，目前也已向勞動局申請再度調解；如果沒有具體回應，不排除會採取更進一步的法律行動。（編輯：孫承武）1070626



