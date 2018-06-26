完善防災網 新北與企業簽合作備忘錄

（中央社記者林長順新北26日電）新北市消防局、社會局今天與4家企業簽署防災合作備忘錄。消防局指出，希望透過企業防災專案的推動，實質提升企業防災力，並與社區、政府三方合作深耕防災，讓災害防救網更加完善。



新北市消防局長黃德清、社會局主任秘書吳淑芳，上午與4間大型企業簽署防災合作備忘錄，代表企業出席的包括三新奧特萊斯公司(林口三井OUTLET) 總經理涌井耕人、南亞塑膠公司處長李志賢、新竹物流公司副營運長吳惠信、台灣優衣庫公司(Uniqlo)資深公關經理潘御琳。



黃德清指出，企業防災合作重點包括企業自主防災輔導、協助政府防災社區推動、防災士培訓、災害及重大突發災難事件物資捐贈及物資運補，及整合災前、災時(後)企業相關資源。



他表示，為推動企業防災工作，年初即召開推動說明會及拜訪多間企業商談後續合作事宜，並針進行實地輔導，協助企業提升自主防災能力，同時也鼓勵企業參與鄰近社區防災活動，藉由平時與社區的交流互動，建立防災合作的共識與默契。



吳淑芳指出，新北市幅員廣闊、地理環境多樣及人口眾多等特性，對於災害及重大突發災難事件，需要更靈活、多面向的應變，希望藉由備忘錄簽署，借重企業專業，多元化新北市災時物資的整合及調度，更提昇新北市承災韌性。



另外，為擴大企業防災推動，新北市政府也鼓勵各區公所積極與企業進行防災合作交流，目前已有7間企業與區公所簽署防災合作備忘錄，提供基層區公所更豐沛的防災能量，未來新北市政府將持續接洽各企業，尋求防災合作之機會。（編輯：張銘坤）1070626