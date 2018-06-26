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解決中捷沿線停車問題 文心路將增設車位

發稿時間：2018/06/26 12:55

最新更新：2018/06/26 14:14

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台中市政府26日發布新聞稿表示，因應台中捷運綠線車流及停車需求，台中市政府規劃提升混合車道安全，同時新增汽、機車停車位。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　107年6月26日台中市政府26日發布新聞稿表示，因應台中捷運綠線車流及停車需求，台中市政府規劃提升混合車道安全，同時新增汽、機車停車位。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　107年6月26日

（中央社記者蘇木春台中26日電）因應台中捷運綠線車流及停車需求，台中市政府規劃提升混合車道安全，同時新增汽、機車停車位，未來文心路捷運沿線將有汽車停車格406格、機車停車格2萬657格，解決停車問題。

台中市政府今天發布新聞稿表示，考量台中捷運綠線位於文心路沿線的住戶及商家對停車格的需求，並解決文心路人行道機車違停問題，文心路機車格位將自路口段停止線68公尺內、公車停靠區35公尺內，以及周邊大樓店家合法留設車行斜坡道區域外劃設。

現有機車停車格包括橫交道路500公尺範圍共9227格、路外機車停車位5065格，將新增停車格包括汽車停車位406格、機車停車位2665格。

此外，周邊橫交道路巷道騎樓也將新增機車位2430格，所有捷運站體完工後，將再增設機車停車位1270格，總計新增機車停車位6365格。

台中市建設局指出，文心路機車格的劃設均經由市府交通局實地調查人行道、騎樓停放的機車數量後，評估可新增的機車停放位置，再依據文心路各路段不同停車特性，考量文心路整體車道寬度而來。

文心路劃設停車格後，車道尚留有4.5公尺混合車道空間，可提升車流順暢及行車安全，更符合沿線住戶及商辦大樓停車需求，期望未來主要大眾運輸場站周邊的停車大數據規劃，不僅能改善行人徒步空間品質，更能帶動地方區域公共建設，成為交通經濟發展的最佳串聯帶。（編輯：孫承武）1070626

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