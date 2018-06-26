娃娃戶長被迫長大 新北主動訪視關懷

（中央社記者林長順新北26日電）9歲的小惠在父母離異後與母親同住，因母親是尚未取得中華民國國籍的新住民，小惠被迫提早升格為「戶長」。



新北市例行清查，3年多來有6271件小戶長案，相關局處將進行後續關懷訪視，讓他們平安長大。



新北市民政局指出，落實兒少保護，新北市各戶所每月都會透過戶役政系統勾稽比對主動清查轄區「小戶長」案件，常發現許多尚在成長階段，卻肩負起一家之主責任的「娃娃戶長」。



據瞭解，小惠母親當年自印尼遠嫁來台，原本婚姻幸福美滿，後因先生外遇離婚收場，先生除帶走所有現金和存款，並將戶籍遷走，留下小惠與母親經濟陷入困境。



民政局戶政科長顏耀明表示，由於戶長有各項重要戶籍登記事項申請人權利，並負有一定的法律義務與責任，「小戶長」無足夠能力妥適履行，也曝露出家庭高風險。



板橋戶政事務所於去年例行清查「小戶長」案件時發現小惠個案，第一時間聯絡她的母親了解狀況後，便立即通報市府高風險服務管理中心，並連繫板橋區公所，由里幹事及社工到訪，協助申請中低收兒少補助，同時引介民間資源，穩定案家生活。



另外，小惠母親也為了女兒，決定留在台灣工作，由於還沒有身分證，經由板橋戶所的積極協助，向移民署申請取得定居證，終於在去年底正式拿到身分證，歸化為中華民國國民，小惠也因而解除了小戶長列管。



顏耀明說，新北市政府非常重視兒少安全關懷，自103年起率先提出小戶長主動關懷方案，即時發現有需求的個案，截至目前為止，已通報區公所6271件小戶長案件。



他表示，相關局處進行後續關懷訪視，透過10個局處及民間團體協力，建立綿密高風險家庭整合安全網，讓有風險的孩子得到協助，能夠一路平安長大。（編輯：方沛清）1070626