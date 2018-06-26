/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： NBA葡萄牙西班牙空污法
>rss

娃娃戶長被迫長大 新北主動訪視關懷

發稿時間：2018/06/26 14:30

最新更新：2018/06/26 14:30

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者林長順新北26日電）9歲的小惠在父母離異後與母親同住，因母親是尚未取得中華民國國籍的新住民，小惠被迫提早升格為「戶長」。

新北市例行清查，3年多來有6271件小戶長案，相關局處將進行後續關懷訪視，讓他們平安長大。

新北市民政局指出，落實兒少保護，新北市各戶所每月都會透過戶役政系統勾稽比對主動清查轄區「小戶長」案件，常發現許多尚在成長階段，卻肩負起一家之主責任的「娃娃戶長」。

據瞭解，小惠母親當年自印尼遠嫁來台，原本婚姻幸福美滿，後因先生外遇離婚收場，先生除帶走所有現金和存款，並將戶籍遷走，留下小惠與母親經濟陷入困境。

民政局戶政科長顏耀明表示，由於戶長有各項重要戶籍登記事項申請人權利，並負有一定的法律義務與責任，「小戶長」無足夠能力妥適履行，也曝露出家庭高風險。

板橋戶政事務所於去年例行清查「小戶長」案件時發現小惠個案，第一時間聯絡她的母親了解狀況後，便立即通報市府高風險服務管理中心，並連繫板橋區公所，由里幹事及社工到訪，協助申請中低收兒少補助，同時引介民間資源，穩定案家生活。

另外，小惠母親也為了女兒，決定留在台灣工作，由於還沒有身分證，經由板橋戶所的積極協助，向移民署申請取得定居證，終於在去年底正式拿到身分證，歸化為中華民國國民，小惠也因而解除了小戶長列管。

顏耀明說，新北市政府非常重視兒少安全關懷，自103年起率先提出小戶長主動關懷方案，即時發現有需求的個案，截至目前為止，已通報區公所6271件小戶長案件。

他表示，相關局處進行後續關懷訪視，透過10個局處及民間團體協力，建立綿密高風險家庭整合安全網，讓有風險的孩子得到協助，能夠一路平安長大。（編輯：方沛清）1070626

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊
金曲獎29屆現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP