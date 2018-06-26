行銷成績亮眼 台南農產年產值持續成長

（中央社記者楊思瑞台南26日電）為增加產業產值，吸引青年回流從事農作，台南市積極推動「新農業、新農村、新農人」計畫，迄今有1040位加入新農人，讓農業年產值自合併前的新台幣429億，增加至600億以上。



年底縣市長選舉，台南市農產行銷，包括虱目魚、鳳梨、芒果都是選戰攻防焦點。針對國民黨候選人高思博「光是去年一年學甲虱目魚的營業額就少了1.5億元」說法，農業局攤開數據回應表示，學甲食品公司與大陸水產集團公司合作，自100~104年與學甲地區業者進行虱目魚契作，以104年保證價格為40元/台斤，共收購2160公噸，相對南市每年約2萬4000公噸產量，約佔9%；對於全台每年4萬4576公噸產量，約佔4.8％，對虱目魚產業整體而言，影響有限。



為永續發展虱目魚產業，應從產業結構及產銷方面進行改善，市府已從輔導漁民產期調節、收購加工製成罐頭、積極辦理促銷活動、推動國際認證及建立台南市虱目魚品牌等多方面著手。



農業局表示，台南是虱目魚主要產區，養殖面積5 000多公頃，產量達2萬6800公噸，產值約20億，產量產值皆為全國之冠。106年全台外銷至沙烏地阿拉伯、美國、加拿大、日本、紐西蘭等25國，總出口量8780公噸，出口值高達5.5億；今年截至5月，已成功出口約3800公噸，產值約2.53億，產值持續成長中。



除了拓展市場銷通路外，市府也推出「WOW Tainan品牌整合行銷發展計畫暨北門區虱目魚產業發展計畫」，從「食、宿、遊、玩、購」出發，並建置「北門在地特產展售館」，各項營業額累計增加逾3684萬元，促進民間投資金額達1825萬元，也成功的提升虱目魚附加價值與打造虱目魚嶄新風采。



今年鳳梨因氣侯因素，產期較正常年延後，數據統計，產地價格15元/公斤，高於生產成本7.4元/公斤，整體產地價格平穩。鳳梨主要外銷中國大陸及日本市場，近5年全台外銷量由101年4276公噸，成長至106年2萬7439公噸，增加5倍。今年截至5月24日已完成外銷檢疫3萬207公噸，較去年同期2萬6416公噸，增加14%，是外銷最大宗的水果。



台南市府新聞稿表示，台南芒果107年總產量約7.4萬公噸，佔全國約51%，品質是全國最多、最佳，年產值更高達35億。更與外貿協會共同舉辦芒果貿易洽談及「台南熱帶水果及加工品國際採購日」，來拓展外銷市場通路，今年成功邀請加拿大、日本、韓國、中國大陸、香港、澳門等6個國家地區15買家與19家外銷業者進行104場次1對1洽談，採購商機逾1116萬美元，較去年1022萬美元，成長94萬美元。



另外，金煌芒果產期比愛文芒果早，主要外銷東南亞，如香港、新加坡、馬來西亞等國。106年外銷香港芒果為1614公噸、新加坡309公噸；今年在新南向政策鼓勵下，芒果外銷數量大幅成長。(編輯:孫承武) 1070626