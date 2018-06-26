/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： NBA葡萄牙西班牙空污法
>rss

藍綠強碰 丁守中姚文智同台煙硝味濃

發稿時間：2018/06/26 15:03

最新更新：2018/06/26 15:43

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
國民黨台北市長參選人丁守中（左）26日在大龍峒保安宮，出席台北市民間遊藝協會107年度霞海城隍文化祭遊行活動，與民進黨台北市長參選人姚文智（右）握手致意。中央社記者鄭傑文攝　107年6月26日國民黨台北市長參選人丁守中（左）26日在大龍峒保安宮，出席台北市民間遊藝協會107年度霞海城隍文化祭遊行活動，與民進黨台北市長參選人姚文智（右）握手致意。中央社記者鄭傑文攝　107年6月26日

（中央社記者黃麗芸台北26日電）台北市長選舉三足鼎立，藍、綠參選人丁守中和姚文智今天同台互動不少，除相互握手打氣之外，對於是否要攜手合攻台北市長柯文哲，兩人則唇槍舌戰否認，煙硝味十足。

丁守中和姚文智今天中午一同出席在台北市保安宮所舉辦的「霞海城隍文化祭遊行活動」，兩人一見面就數度握手寒暄，相互加油打氣。

但當現場媒體聯訪詢問是否會聯手打柯文哲。丁守中笑言，可能沒辦法，因為民進黨執政太差；姚文智則回說，請丁守中好好研究歷史，「國民黨是最後一個選舉人選」。

丁守中會前受訪表示，不會和姚文智聯手打柯文哲，因為民進黨中央執政使得社會撕裂、族群對立、經濟蕭條，兩岸日趨緊張且國際地位邊緣化，每天拚台獨和鬥爭卻不拚經濟發展，予以強烈批評。

媒體追問民進黨大老林濁水認為姚文智選戰策略應打丁而非柯。丁守中說，這是因為國民黨是最大反對黨，當然是主要對手，但柯文哲握有市政資源打選戰，仍要批評。

丁守中表示，自己是看歷史的學者、教授，看到這些「太子、太后」說，不知今夕是何夕。

由於昨晚和挺柯人士童子賢同台，丁守中說，兩人是應玉山科技協會之邀，針對智慧城市議題進行對談，並說兩人是長期好友，但避談童子賢是否改挺。

姚文智會前受訪則說，選戰策略並無鎖定誰，因為市民不喜歡政治口水，認為好好談市政政策比較重要，且指出北市傳統盛典逐漸沒落，若當市長會將這些堪稱北市嘉年華的傳統活動發揚光大。

但他也提到，丁守中兩岸政策主張九二共識、柯文哲則主張兩岸一家親，這再清楚不過了，還說丁守中想當歷史學者，就好好研究國民黨如何在台灣社會消失。

由於大同區向來被視作綠營票倉，丁守中今天出席活動時，包括國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，以及同黨籍市議員葉林傳、陳炳甫和林亭君都站台力挺；姚文智則由同黨籍台北市議員參選人陳怡君陪同；另時代力量台北市議員參選人林亮君也出席爭取曝光；台北市政府則由文化局長鍾永豐代表出席，現場選戰煙硝味十足。（編輯：張銘坤）1070626

台北市長選舉三足鼎立，國民黨參選人丁守中（前左3）和民進黨參選人姚文智（前左）26日同台，互動不少。中央社記者黃麗芸攝 107年6月26日台北市長選舉三足鼎立，國民黨參選人丁守中（前左3）和民進黨參選人姚文智（前左）26日同台，互動不少。中央社記者黃麗芸攝 107年6月26日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊
金曲獎29屆現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP