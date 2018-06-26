藍綠強碰 丁守中姚文智同台煙硝味濃

國民黨台北市長參選人丁守中（左）26日在大龍峒保安宮，出席台北市民間遊藝協會107年度霞海城隍文化祭遊行活動，與民進黨台北市長參選人姚文智（右）握手致意。中央社記者鄭傑文攝 107年6月26日

（中央社記者黃麗芸台北26日電）台北市長選舉三足鼎立，藍、綠參選人丁守中和姚文智今天同台互動不少，除相互握手打氣之外，對於是否要攜手合攻台北市長柯文哲，兩人則唇槍舌戰否認，煙硝味十足。



丁守中和姚文智今天中午一同出席在台北市保安宮所舉辦的「霞海城隍文化祭遊行活動」，兩人一見面就數度握手寒暄，相互加油打氣。



但當現場媒體聯訪詢問是否會聯手打柯文哲。丁守中笑言，可能沒辦法，因為民進黨執政太差；姚文智則回說，請丁守中好好研究歷史，「國民黨是最後一個選舉人選」。



丁守中會前受訪表示，不會和姚文智聯手打柯文哲，因為民進黨中央執政使得社會撕裂、族群對立、經濟蕭條，兩岸日趨緊張且國際地位邊緣化，每天拚台獨和鬥爭卻不拚經濟發展，予以強烈批評。



媒體追問民進黨大老林濁水認為姚文智選戰策略應打丁而非柯。丁守中說，這是因為國民黨是最大反對黨，當然是主要對手，但柯文哲握有市政資源打選戰，仍要批評。



丁守中表示，自己是看歷史的學者、教授，看到這些「太子、太后」說，不知今夕是何夕。



由於昨晚和挺柯人士童子賢同台，丁守中說，兩人是應玉山科技協會之邀，針對智慧城市議題進行對談，並說兩人是長期好友，但避談童子賢是否改挺。



姚文智會前受訪則說，選戰策略並無鎖定誰，因為市民不喜歡政治口水，認為好好談市政政策比較重要，且指出北市傳統盛典逐漸沒落，若當市長會將這些堪稱北市嘉年華的傳統活動發揚光大。



但他也提到，丁守中兩岸政策主張九二共識、柯文哲則主張兩岸一家親，這再清楚不過了，還說丁守中想當歷史學者，就好好研究國民黨如何在台灣社會消失。



由於大同區向來被視作綠營票倉，丁守中今天出席活動時，包括國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，以及同黨籍市議員葉林傳、陳炳甫和林亭君都站台力挺；姚文智則由同黨籍台北市議員參選人陳怡君陪同；另時代力量台北市議員參選人林亮君也出席爭取曝光；台北市政府則由文化局長鍾永豐代表出席，現場選戰煙硝味十足。（編輯：張銘坤）1070626



