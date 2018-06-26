傳維安致小學停辦休業式 教育局：照常舉行

圖為台北市文化國小校門口。（圖取自Google地圖www.google.com.tw/maps）

（中央社記者梁珮綺台北26日電）總統蔡英文29日將至國防大學政治作戰學院主持三軍六校院聯合畢業典禮，周遭將交管與維安，傳出北市文化國小停辦休業式，引發軒然大波，教育局決議學校休業式照常舉行。



蘋果日報報導，有家長投訴，蔡總統到國防大學政治作戰學院主持三軍六校院聯合畢業典禮，卻害學校被迫停課；總統府發布聲明指出，總統府與特勤單位沒下令停課，學校以此為由發布停止到校通知，總統府「並不知情」。



文化國小校長江啟昱下午告訴中央社記者，上週接獲北投分局公文，上面寫著29日將進行交通管制，建議變更休業式日程，避免造成學童跟家長的不方便。



江啟昱說，經校內討論與徵詢家長意見後，為維護學童上下學安全，決定停辦6月29日的休業式，改挪到8月29日補課。不過，他表示，若主管機關教育局認為應維持辦理休業式，或後續情形有所改變，也會再調整。



北市教育局主秘陳素慧告訴中央社記者，經教育局長曾燦金、警察局長陳嘉昌討論，就交通因素、休業式對學生重要性等綜合評估後，決議要求學校6月29日照常辦理休業式，管制區部分，警察局會全力配合給予家長、老師、學生最大彈性。



國小的休業式一般是由學生整理教室環境，師長交代暑假注意事項，代表一個學期的結束。



台北市公共運輸處下午發布新聞稿，指28、29日配合國防大學政戰學院舉辦三軍六校院聯合畢業典禮，中央北路二段將實施交通管制，公車調整行駛稻香路、秀山路、中和街及大業路，從28日凌晨零時至29日下午6時取消停靠「復興崗」等5處站位，影響公車路線為302、308、550、558、631、682、821、864、小6、小7、小9、小14、小21、小23、小26、1505，共計16條路線。（編輯：方沛清）1070626