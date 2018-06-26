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台北畜產人事案 姚量議：完成階段性任務

發稿時間：2018/06/26 15:46

最新更新：2018/06/26 16:20

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zoom in 台北畜產公司總經理姚量議請辭，他26日表示，謝謝台北市政府長官們給他機會，現已完成階段性任務。（圖取自台北畜產公司網頁www.tplivestock.com.taipei）台北畜產公司總經理姚量議請辭，他26日表示，謝謝台北市政府長官們給他機會，現已完成階段性任務。（圖取自台北畜產公司網頁www.tplivestock.com.taipei）

（中央社記者黃麗芸台北26日電）台北畜產公司總經理姚量議昨天在股東會上提出請辭。他今天表示，謝謝台北市政府長官們給他機會，現已完成階段性任務，對於外傳「被請辭」一事則不回應。

外傳姚量議是「被請辭」，台北市市場處處長許玄謀昨晚表示，姚量議昨天在公司股東會上自提考量生涯規劃而請辭；台北市長柯文哲今天則說，他堅持不要換，但有授權台北市副市長陳景峻處理四大公司人事案，陳景峻僅說尊重畜產公司董事長提名及董事會決議。

姚量議今天接受中央社記者訪問時表示，謝謝長官們給他這個機會，自己在任內認真工作，目前已完成階段性任務，並再次感謝柯文哲及陳景峻對他的照顧。

至於是否被請辭，姚量議僅簡短說，不談這件事，對於未來規劃也不多做說明。

姚量議昨天也在臉書上發文，內容開頭就指名「給台北畜產公司同仁的一封信」，並說這是一封很難寫、很難發出的一封信。

他提到，作為畜產公司的一分子、擔任常務董事647天和擔任總經理475天的日子裡，謝謝所有前輩、同仁們對他的疼惜。身為雞農二代的他也非常高興與感恩，可以和堅守土雞批發市場的大家一起工作，群雞圍繞的批發市場，讓從鄉下養雞場北上打拚的他有家的溫暖。

姚量議說，自己的父親在兩年前過世、也結束30年的雞農生涯，身為雞二代得他在去年獲得各界支持，加入全國最大的土雞批發市場團隊，這是無比的肯定與榮耀，他還流下男兒淚和亡父分享這份喜悅。

作為畜產公司歷來最年輕且唯一出身養雞場的總經理，姚量議表示，他很珍惜在公司打拚的每一刻，也積極提出對公司、同仁與產業正向的想法與計畫，同時也爭取到長官的支持，也勉勵大家未來一定會越做越好。

此外，他也特別交代年輕同仁一些話，「咱都要相信天公疼憨人、相信日久見人心。人生路還很長，我們一起支持對的人、堅持做對的事，總有一日，江湖再見。」，最後致上8個字相贈，積極樂觀、感恩惜福。（編輯：張銘坤）1070626

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