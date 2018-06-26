為受虐兒伸張正義 新北醫院成立保護小組

（中央社記者黃旭昇新北26日電）無法為自己說話的孩童，是最無聲的被害人。新北市各大醫院成立兒少保護專責小組，為受傷孩子的傷勢主動找到真相，並立即通報檢警與社福單位安置處遇，讓司法伸張正義。



新北市政府今天舉行記者會公布，4個月嬰幼兒小傳（化名），連續3次送進醫院急診室，包括手腳及胸部遭水燙傷、額頭及眼睛瘀青，全身癱軟無意識。



雖然父母向醫師表示孩子不慎摔傷，但急診醫生、護理師細心檢查發現，瘀青不似碰撞且腦部及眼睛也出血，明顯是外力撞擊所致。檢警介入偵辦，父母才承認情緒失控傷害孩子，爸爸遭判刑4年服刑中，媽媽遭判刑有期徒刑4個月。



新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺表示，有不少兒童受虐傷害案件來自於家庭成員，106年間接在家中的兒少保護通報人數共3880人，有4成6的孩童是遭家中成員施暴。



許芝綺表示，兒少保護實務常發現家中遭遇傷害的兒童與少年，因年紀太小，或傷害者為最親近的人，讓兒少無法表達自己的遭遇，成了最弱勢、最無聲的被害人。



新北市府去年為此提出40件獨立告訴，其中，有10件加害人已經被起訴，有26件偵辦中，其餘緩起訴。



許芝綺表示，為兒少築起第一道保護牆的關鍵是在醫療院所。以往，急診醫護人員或因敏銳度與警覺不足、或相信父母說詞認為是意外，或專業上難以研判為家暴案件，甚至避免麻煩心態，常錯失通報、鑑定、處遇、安置、偵辦與保全證據的黃金時間。



北市府說，家長若為施虐者，通常不會說出真相，為有效立即提供保護措施，社會局及衛生局與轄內醫院合作成立兒少保護專責小組，藉醫師、心理師、社工師團隊，判讀兒少傷勢是否受虐，透過蒐證架構第一道防線。



林口長庚醫院兒少保護中心醫師夏紹軒今天也在記者會表示，兒少保護個案中，頭部傷害佔了6成，危重症的兒保腦傷多發生在1歲以下，以及1歲到6歲間。



他說，美國兒科醫學會定義「受虐性腦傷」為導致搖晃嬰兒症候群的搖晃、振動動作暴力，是非常危險、很可能殺死孩子。



同時，夏紹軒表示，台灣兒科醫學會也認定，猛烈、非意外、重複、加速（減速）的頭頸部劇烈運動，常發生於未滿3歲兒童，2至4個月嬰兒最常見。這些個案會有1成死亡，2成6會造成重度殘障。



夏紹軒利用衛福部補助經費購置的3個「搖晃嬰兒模擬人」，現場示範正常安撫與劇烈搖晃的區別。教具將指導相關兒保人員腦傷的常識，並在幼兒出院後作為新手父母的衛教。



北市府邀醫院代表成立兒少保護小組，與新北地檢署主任檢察官鄧媛跨業合作，除醫院主動增加專業判斷智能與敏感度，期待透過判定醫療傷勢與鑑定身心，更有效介入兒虐家庭，釐清受虐原因，以維護兒少安全與權益。（編輯：梁君棣）1070626