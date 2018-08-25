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恆春中元節豎孤棚競賽 風雨無阻舉行

發稿時間：2018/08/25 15:58

最新更新：2018/08/25 16:22

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屏東縣恆春鎮一年一度的搶孤、豎孤棚競賽25日晚間將舉行，儘管前兩天歷經豪雨，上午也是細雨綿綿，但主辦單位已在現場擺滿座椅，預計將風雨無阻照常舉行。中央社記者郭芷瑄攝　107年8月25日屏東縣恆春鎮一年一度的搶孤、豎孤棚競賽25日晚間將舉行，儘管前兩天歷經豪雨，上午也是細雨綿綿，但主辦單位已在現場擺滿座椅，預計將風雨無阻照常舉行。中央社記者郭芷瑄攝　107年8月25日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）屏東恆春鎮一年一度的搶孤、豎孤棚競賽今天晚上舉行，雖然恆春鎮今天白天細雨綿綿，又歷經前2天的豪雨，但主辦單位已在現場擺滿坐椅，將風雨無阻的舉行。

恆春搶孤、豎孤棚競賽是恆春年度盛事，歷年來都是風雨無阻進行，曾經有一年遇到颱風，鎮公所仍然照常舉辦，沒有延期，而比賽也都能順利進行。

恆春搶孤、豎孤棚競賽被列為縣級文化遺產，早年並非年年舉行，10多年前，在前鎮長葉明順時期擴大為國際觀光活動，改為每年舉辦，而且將原來的4支孤棚柱增加為36支，為尊重傳統文化，保留中間原4支柱不比賽，開放32支柱子讓各界組隊競賽。

恆春豎孤棚競賽一共32支隊伍競賽，每隊8人，孤棚柱塗滿牛油，參賽隊伍以疊羅漢方式將奪旗者送上孤棚柱攀爬至頂奪旗。主辦單位會發給每組布條，參賽者用布條先刮除柱子上的牛油，減少阻力，再用布條綁在牛油柱上，踩著布條往上攀爬，最先攻到孤棚頂奪旗者奪冠，可得新台幣30萬元獎金，通常冠軍會在比賽一個多小時後產生。

中國大陸閩台搶孤文化交流協會今年組團來觀摩恆春的豎孤棚競賽，打算明年組隊參加競賽。昨晚協會人員與恆春鎮公所進行交流時表示，漳州龍海市大社搶孤活動已流傳600多年，形式上與台灣宜蘭和恆春相似，但台灣的活動已有演變。

恆春文史工作者張順興表示，恆春豎孤棚競賽雖是139年前清朝恆春建城之後，城內富人將中元普渡品灑放給城外窮苦人家，為避免搶孤品受傷及糾紛演變而成豎孤棚競賽；但恆春漢人多是從閩南漳州來，很有可能是將漳州的搶孤形式拿來用。

宜蘭搶孤今年適逢停辦年，今年全台灣只有恆春有搶孤相關活動，恆春今晚「搶孤品」活動將發送超過5000份，還有白冰冰、方駿、王中平及張秀卿等藝人表演，而連2年奪冠的恆春大光觀林寺隊今年將爭取3連霸。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070825

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