墾丁大街設轉運站 地方有異見屏縣說清楚

（中央社記者郭芷瑄屏東25日電）屏東縣政府規劃在墾丁大街設轉運站，但當地的墾丁大灣自救會反對，認為破壞環境與景觀，且無法解決墾丁的交通問題。縣府就交通需求規劃始末，以及用地景觀考量提出說明。



墾丁大灣自救會今天在墾丁大灣草地舉行「拒絕迫建墾丁大街轉運站破壞自然地域生態」記者會，屏東環盟、恆春在地人協會聯署聲援。自救會成員高呼口號表達抗議。



自救會指出，規劃案破壞環境與景觀，且根本無法解決墾丁的交通問題。居民都在恆春半島生活，清楚縣政府的規劃只會造成更大的擁塞跟破壞，在可提出更好的計劃之前，拒絕接受這樣一個充滿問題的方案。自救會表明，並非單純反對，而是希望能保留大灣海岸邊綠地，審慎思考轉運站的利弊進行規劃，以及讓用路人有更便利快捷的交通。



屏東縣政府城鄉處則重申立場與澄清誤解。城鄉處表示，自民國103年啟動墾丁大街轉運站規劃設計案以來，經召開10多次會議，邀集墾丁國家公園管理處、林管處、恆春鎮公所、客運業者、警察局交通隊及專家學者研商討論後，擇定墾丁路及大灣路口西南隅旅服用地為最佳方案。



城鄉處說，這塊土地屬國家公園計畫遊憩區管理服務站用地，且經墾丁國家公園管理處確認作轉運使用，符合國家公園法土地使用規範；全案規劃站體以既有建物進行整修使用，除遮棚外，沒有新增大量體建物，而且已保留綠地，以及延伸至海岸景觀軸線。



另外，城鄉處說明，依交通部運量統計資料，墾丁快線及恆春市區公車年運量已達75萬人次，需要有效降低私人車輛使用造成塞車問題。城鄉處配合交通部，規劃推動台灣好行墾丁快線以及墾丁街車路線，並持續鼓勵旅客多加利用。



城鄉處也表示，目前高墾線9117、9189路線端點位於福華飯店前路側，長期有乘客反映候車品質不佳、墾丁快線回程無法劃位、尖峰車輛通過墾丁大街造成公車誤點等，都大幅降低民眾使用公共運輸的意願；所以才爭取交通部公路公共運輸提升計畫補助經費，辦理墾丁大街旅客交通服務與設置轉運站。(編輯:吳佳穎/孫承武)1070825