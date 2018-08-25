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台東山坡地解編 民進黨與縣府各有看法

發稿時間：2018/08/25 17:17

最新更新：2018/08/25 19:32

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民進黨台東縣黨部25日出示一份公文表示，有關山坡地開發回饋金問題，縣府在民國103年間已向農委會提報將東海岸3鄉鎮土地劃出山坡地範圍，農委會也召開2次會議要求縣府提出說明，但卻遲未收到縣府回覆，山坡地解編案至今未處裡，導致民眾蓋房子要繳交回饋金。中央社記者盧太城台東攝　107年8月25日民進黨台東縣黨部25日出示一份公文表示，有關山坡地開發回饋金問題，縣府在民國103年間已向農委會提報將東海岸3鄉鎮土地劃出山坡地範圍，農委會也召開2次會議要求縣府提出說明，但卻遲未收到縣府回覆，山坡地解編案至今未處裡，導致民眾蓋房子要繳交回饋金。中央社記者盧太城台東攝　107年8月25日

（中央社記者盧太城台東縣25日電）山坡地開發利用須繳交回饋金，影響台東民眾甚廣。民進黨台東縣黨部出示公文，指縣府對解編山坡地問題怠忽職守。縣府回應，解編須提蓄洪池和水土保持計畫，經費要500萬元。

據民國96年林務局訂定的「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」，在山坡地開發利用、蓋房子必須繳交回饋金，台東縣政府最近加強執行，引起民怨。

台東有10個鄉鎮被劃定為山坡地，尤其是東海岸3鄉鎮的長濱鄉、成功鎮、東河鄉，幾乎都是在山坡地內，蓋房子必須繳交回饋金，台東縣政府最近寄出44張通知繳交回饋金。

24日台東縣議會議長饒慶鈴召開記者會，批山坡地開發利用回饋金繳交辦法是惡法；出席的台東縣政府農業處長許瑞貴則將民怨推給中央。

民進黨台東縣黨部主委李翠峯今天出示公文指出，有關山坡地開發回饋金問題，台東縣政府早在民國103年6月時已向農委會提報，將東海岸3鄉鎮土地劃出山坡地範圍。農委會當時積極處理，在104年召開2次會議，要求台東縣政府提出說明，但遲遲未收到台東縣政府回覆。

李翠峯表示，農委會民國106年11月30日再度函請台東縣政府於同年12月1日前提出說明和修正，否則將結案，台東縣政府依然置之不理，因此東海岸3鄉鎮的山坡地解編案至今未處裡，導致民眾蓋房子要繳交回饋金，台東縣政府愧對縣民。

李翠峯表示，整個事件是台東縣政府怠忽職守，許瑞貴竟然能睜眼說瞎話，把責任推給中央，也呼籲饒慶鈴議長，不要忘了議會的監督之責。他說，有關山坡地回饋金案，既然台東縣政府不處理，立法委員劉櫂豪已邀請農委會和相關單位27日到台東召開會議，檢討山坡地劃定範圍。

對此，許瑞貴今天回應表示，農委會要求解編的山坡地必須提出蓄洪池和水土保持計畫，換算經費要新台幣500萬元，「這筆錢要誰出」。如果能做好水保，那就不用解編了。（編輯：陳政偉/孫承武）1070825

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