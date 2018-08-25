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澎美食創意料理決賽 蘭陽TABLE廚奪冠

發稿時間：2018/08/25 17:20

最新更新：2018/08/25 17:37

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2018澎湖創意料理競賽25日在澎湖高級海事水產職業學校進行最後決賽，各參賽隊伍卯足精神，以在地食材打造精緻料理。中央社 107年8月25日2018澎湖創意料理競賽25日在澎湖高級海事水產職業學校進行最後決賽，各參賽隊伍卯足精神，以在地食材打造精緻料理。中央社 107年8月25日

（中央社澎湖縣25日電）2018澎湖創意料理競賽，來自「蘭陽TABLE廚」技高一籌，以「情繾綣」、「雙生緣」與「長相思」等創意料理，獲得評審團青睞，奪下冠軍寶座，由國宴主廚「阿萬師」陳進萬頒獎。

澎湖縣政府推廣澎湖美食，舉辦澎湖創意料理競賽，參賽隊伍須以澎湖小管、絲瓜、花生、牡蠣、丁香魚、三目蟹、火龍果、南瓜等在地食材，任選其中3種自由搭配入菜，以發想愛情為主題創意出2菜1湯等料理，在歷經初、複賽，今天由澎湖老船長等10隊進入最後決賽。

澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖創意料理競賽今天在澎湖海事實習大樓進行決賽，包括有澎湖老船長、阿熹師、中餐廚藝系、蘭陽TABLE廚、幸福夢想、大馬帥哥、勝美、圓山飯店松鶴廳、澎湖在地光頭葛格與澎水我最棒等10隊競賽，並聘請國宴主廚高雄漢來飯店行政總主廚陳進萬師傅、國內大專院校教授和專業委員等進行評選。

來自「蘭陽TABLE廚」的江浩宇、游彥哲以小卷、火龍果、花生仁、番茄、絲瓜、南瓜、丁香、三目蟹與牡蠣等創作出「情繾綣」（冷菜）、「雙生緣」（熱菜）與「長相思」（番茄海鮮清湯）等創意料理，獲得評審團的青睞，奪下冠軍寶座。

中餐廚藝系劉子宇、陳彥成與幸福夢想隊蔡禮全、王晨如則分居2、3名，分別由國宴主廚「阿萬師」陳進萬代表頒贈獎金與獎狀。（編輯：李亨山）1070825

2018澎湖創意料理競賽25日在澎湖高級海事水產職業學校進行決賽，以「愛情」為主題，各參賽隊伍以澎湖在地食材呈現各式精緻美味料理，競爭激烈。中央社 107年8月25日2018澎湖創意料理競賽25日在澎湖高級海事水產職業學校進行決賽，以「愛情」為主題，各參賽隊伍以澎湖在地食材呈現各式精緻美味料理，競爭激烈。中央社 107年8月25日
zoom in 2018澎湖創意料理競賽25日在澎湖高級海事水產職業學校進行決賽，今年以「愛情」為主題邀請各隊打造創意料理，最後由雙人團隊「蘭陽Table廚」勇奪冠軍。中央社 107年8月25日2018澎湖創意料理競賽25日在澎湖高級海事水產職業學校進行決賽，今年以「愛情」為主題邀請各隊打造創意料理，最後由雙人團隊「蘭陽Table廚」勇奪冠軍。中央社 107年8月25日
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