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居服20年 金門吳瓊治長照不缺席

發稿時間：2018/08/25 17:27

最新更新：2018/08/25 18:46

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金門縣居家照顧服務員吳瓊治（右）年輕時學過美髮，接受她服務的老人家很幸福，她會幫他們剪頭髮、洗頭，吳瓊治自豪地說：「可不是所有的照服員都會剪頭髮的喔。」中央社記者黃慧敏攝　107年8月25日金門縣居家照顧服務員吳瓊治（右）年輕時學過美髮，接受她服務的老人家很幸福，她會幫他們剪頭髮、洗頭，吳瓊治自豪地說：「可不是所有的照服員都會剪頭髮的喔。」中央社記者黃慧敏攝　107年8月25日

（中央社記者黃慧敏金門縣25日電）「阿嬤，下床了，等一下給幫妳剪頭毛」，金門居家照顧服務員吳瓊治耐心攙扶著85歲的王阿婆下床，告訴她等下要幫她打扮得水噹噹。王阿婆聽了，嘴角往上揚，露出靦腆的笑容。

52歲的吳瓊治笑說，「只有我，才有這種沙維斯（service）喔！」吳瓊治年輕時學過美髮，接受她服務的老人家很幸福。她會幫他們剪頭髮、洗頭，省去到美容院額外的開銷。她自豪的說：「可不是所有的照服員都會剪頭髮的喔。」

吳瓊治投入居家照顧服務已20多年，7月起加入第一照顧服務勞動合作社。平均一天要服務4、5個案主。其中，家住中蘭的王家老夫婦都已85高齡，兒女在外，兩老相依為命。

吳瓊治說，很難想像當初來到王家，家中堆滿雜物，她慢慢地清理才有現今清爽的模樣。過程中，還因塵蟎太重過敏，到醫院打針治療。不過，花了好大的心思打掃乾淨，老人家不習慣，丟掉東西又撿回來，讓吳瓊治很無奈。

每週照顧王家兩老3次，期間，吳瓊治還要服務別的家庭。她說，有些家屬不了解居服內容，例如不清楚自用空間和公用空間，或者把居服員當成外勞使喚，讓她覺得有些委屈。

吳瓊治說，「很累，但是沒辦法，已經做了，一定要做下去，何況是有收入的」。有人說居服工作好賺，吳瓊治說，「不想這個，想這個就做不下了」。

對此，第一照顧服務勞動合作社經理吳友欽解釋，勞動合作社的盈餘是大家共享，讓辛苦的照服員在付出勞力之後也能夠有不錯的收入，改善家庭。平均每位居服員每月可有新台幣5萬元左右的收入，高過政府規定的3.2萬元，甚至有人曾遠遠超過5萬元。

吳友欽說，長照是要做永續的，不鼓勵「拚命三郎式」的居服，勢必要納入勞基法規範，保障居服員身心健康和照顧品質。

申請居家喘息服務的王老先生說，吳瓊治做得很棒，「感謝她照顧我們兩老」。吳友欽說，「我們以吳瓊治等優秀的照服員為榮」，居服員走到哪裡，讚美跟到哪裡，「這就是我們最欣慰的事」。(編輯:吳佳穎/孫承武) 1070825

金門縣居服員吳瓊治（圖）投入居家照顧服務已20多年，7月起加入長照機構後，平均一天要服務4、5個案主。一名申請居喘服務的王老先生說，吳瓊治做得很棒，「感謝她照顧我們兩老」。中央社記者黃慧敏攝　107年8月25日金門縣居服員吳瓊治（圖）投入居家照顧服務已20多年，7月起加入長照機構後，平均一天要服務4、5個案主。一名申請居喘服務的王老先生說，吳瓊治做得很棒，「感謝她照顧我們兩老」。中央社記者黃慧敏攝　107年8月25日
投入居家照顧服務長達20多年的吳瓊治（右），7月才剛成為金門第一照顧服務勞動合作社成員，每天平均服務4、5個案主。圖為她及合作社經理吳友欽（左）在案主家中合影。中央社記者黃慧敏攝　107年8月25日投入居家照顧服務長達20多年的吳瓊治（右），7月才剛成為金門第一照顧服務勞動合作社成員，每天平均服務4、5個案主。圖為她及合作社經理吳友欽（左）在案主家中合影。中央社記者黃慧敏攝　107年8月25日
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