金門首家民間長照機構 居服員月領5.2萬元

曾任金門縣副縣長的吳友欽（右）與夥伴成立金門長照機構「第一照顧服務勞動合作社」，他說，讓失能、失智和身心障礙者得到照護，也能照顧到每位勞工家庭就是第一照顧服務勞動合作社的使命。中央社記者黃慧敏攝 107年8月25日

（中央社記者黃慧敏金門縣25日電）金門縣首家民間長照機構「第一照顧服務勞動合作社」運作近4個月，31位居服員服務128個個案，每位居服員月均薪新台幣5.2萬元。金門縣衛生局以亮眼形容「第一」的表現。



金門縣衛生局長照督導張玉婷表示，「第一照顧服務勞動合作社」在不到4個月的時間，就能有如此人力調度和薪資水準，表現十分亮眼，希望能吸引人更多人投入長照。



第一照顧服務勞動合作社經理吳友欽表示，自5月開始承接衛生局居家服務、居家喘息派案；居服員從5人增加到現在31人，服務個案也從20多例增加到128人。5月發出的薪資只有20多萬元，8月已逼近百萬元。



曾任金門縣副縣長的吳友欽說，由於金門一直缺少民間長照執行單位，過去每次中央評鑑社會福利，金門的缺點就是長照部分「球員兼裁判」，原因是民間沒有執行單位，「這個問題一直烙印在我心中」。卸下公職後，吳友欽和本地醫師劉兆輝等志同道合夥伴努力下，在今年2月底創立第一照顧服務勞動合作社，5月正式上路。



吳友欽表示，台灣地區預定2025年將成為超高齡社會，但金門縣常住人口6萬多人，65歲以上人口在2年前就占22.3%，達到「超高齡」社會的標準。



他說，很多鄉親不知道有居服和喘息服務，家屬處在工作和照顧壓力中兩頭燒，很多人因身心俱疲，辭去工作；但通常辭職後，就回不去職場了。尤其，相對於台灣本島，金門就業機會較少，年輕人必須出外謀生；有了長照，可以讓在外打拼的家屬安心工作。



金門號稱福利縣，吳友欽認為，讓失能、失智和身心障礙者得到照顧，也能夠照顧到每位勞工家庭，是「第一」的使命；惟有照顧者的品質提升，被照顧的品質才能提升，只要把品質做出來、量衝出來，第一大有可為。



吳友欽說，「只要有愛心、耐心和同理心，把對方當成我家的爺爺奶奶」，就能加入勞動合作社團隊。勞動合作社的特質是每個人都是股東，繳納少許股金，盈餘共享。



「第一」期盼鄉親不要讓自己的權利睡著了，吳友欽說，如有需求可向衛生局長照中心申請，由照顧服務專員到府評估，再派案由第一承接。他也說，未來「第一」更會配合衛生局、社會處和生命線擴大服務，協助縣府做好長照，達到鄉親在地終老目標。（編輯：陳政偉/孫承武）1070825



