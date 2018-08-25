侯友宜推三重都更 改善老舊房友善長輩

國民黨提名新北市長參選人侯友宜（右）25日走訪三重區傳統市場，和攤商親切互動，爭取民眾支持。（侯友宜辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年8月25日

（中央社記者黃旭昇新北25日電）中國國民黨新北市長參選人侯友宜今天延續他的都市更新政策，拜訪三重區大同南路的老舊社區，盼透過都市更新改善當地居住環境，拓寬道路並讓住家可增設電梯，友善長輩的行走。



侯友宜參訪台北捷運菜寮站周邊老舊建築，也在大同市場爭取選票，並到活動中心舉行都更說明會。他訪視大同南路143巷住戶時，發現周邊都是老舊矮房，道路狹窄，住戶多是銀髮長輩和行動不便者。



由於大同南路的窄巷不到3米寬，侯友宜認為，這影響公共安全與緊急救災，連救護車都進不去。他希望透過捷運周邊的都市更新，提升土地使用效率，讓房屋向上發展，同時拓寬巷弄、增加電梯，都是當地人迫切需要的。



侯友宜表示，都市更新是他政見最重要的議題，除了捷運蓋到哪裡，都更做到哪裡；另外，也要將主要幹道周邊的房屋重整拉皮，並以都更的公益回饋做為托育托老、社會住宅、青年創業工作坊。



他說，政府要主導都市更新，創造讓市民有利、公設不要佔使用面積、建商也有合理利潤的三贏局面，未來他會展現協調力與執行力。



同時，侯友宜指出，危險老舊建築的防災型都更，是市民所期盼的，都更會改變城市風貌，帶動生活與產業機能；他經常到三重並感受到這幾年的進步，但只有居住環境沒有改變，生活要如何提升，值得重視。（編輯：梁君棣）1070825



