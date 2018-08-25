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姚文智：台北不能成為兩岸一家親的統戰樣板

發稿時間：2018/08/25 17:53

最新更新：2018/08/25 18:22

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民進黨提名台北市長參選人姚文智25日下午出席台灣北社會員大會時表示，85度C事件顯示中國打壓台灣人民，已無人能夠閃避，台灣人如今動輒得咎，彷彿戒嚴時期。中央社記者蕭博文攝　107年8月25日民進黨提名台北市長參選人姚文智25日下午出席台灣北社會員大會時表示，85度C事件顯示中國打壓台灣人民，已無人能夠閃避，台灣人如今動輒得咎，彷彿戒嚴時期。中央社記者蕭博文攝　107年8月25日

（中央社記者蕭博文台北25日電）民進黨台北市長參選人姚文智今天說，台北市作為國家首都，未來不能變成兩岸一家親底下的統戰樣板，如果他無法當選台北市長，全世界媒體恐將認為台北市接受了兩岸一家親。

姚文智今天下午出席台灣北社會員大會時表示，85度C事件顯示中國打壓台灣人民，已無人能夠閃避，台灣人如今動輒得咎，彷彿戒嚴時期，說什麼、想什麼都要請示老大哥，或是要說出兩岸一家親的通關密語。

姚文智說，藝人周子瑜向中國道歉，大家都感到不捨，許多導演、明星為了演出必須說出兩岸一家親，大家不會譴責反而同情，但政治人物不一樣，政治人物接受兩岸一家親，將全面影響台灣的經濟、社會與生活。

他說，中國不斷打壓台灣外交，現在手更伸進台灣選舉，尤其是首都選舉，呼籲大家更加團結打拚，戰到一兵一卒抵抗鴨霸的中國。

姚文智表示，台北市是台灣的國家首都，台北市長不需要兩岸一家親，台北作為國家首都，未來不能變成兩岸一家親底下的統戰樣板，希望贏得台北市長選舉，向全世界大聲說台灣就是台灣，首都就是台北市。

另方面，中南部豪雨成災，行政院長賴清德昨天說24小時降雨超過600毫米這樣雨勢，「下在台灣哪一個城市，不會淹水？」遭外界質疑失言。

姚文智會前受訪時對此表示，賴清德只是說明暴雨的情況，而且在台南市長任內或院長任內都非常努力治水，在這個情況下吵成一團沒有必要。（編輯：李錫璋）1070825

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