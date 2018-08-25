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桃園挑擔奉飯踩街 追念昔日客家先人

發稿時間：2018/08/25 18:00

最新更新：2018/08/25 18:47

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2018桃園客家義民祭「挑擔奉飯踩街大遊行」活動25日舉行，吸引29個鄰里參加，場面相當熱鬧，桃園市長鄭文燦（後中白衣者）也到場共襄盛舉。（桃園市政府提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　107年8月25日2018桃園客家義民祭「挑擔奉飯踩街大遊行」活動25日舉行，吸引29個鄰里參加，場面相當熱鬧，桃園市長鄭文燦（後中白衣者）也到場共襄盛舉。（桃園市政府提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　107年8月25日

（中央社記者邱俊欽桃園機場25日電）2018桃園客家義民祭「挑擔奉飯踩街大遊行」活動今天舉行，吸引29個鄰里參加，場面相當熱鬧。活動主要追念先人保鄉衛土，提供菜飯給義軍，也希望傳承客家人硬頸樸實精神。

桃園市長鄭文燦下午前往中壢國小，出席「2018桃園客家義民祭—挑擔奉飯踩街大遊行」活動。他表示，中壢是客家第一庄，未來在中壢和觀音交界也將規劃客家工藝館，持續推動客家文化。

鄭文燦指出，挑擔奉飯有歷史典故，主要追溯到清朝時，客家義軍為保鄉衛土，自行組織義軍保護自己的家園，由於義軍沒有軍餉和糧食，因此，客家鄉親自動自發挑擔，提供飯菜給義軍。

他說，許多在戰事中犧牲的義軍，最後安厝平鎮宋屋地區的義民廟褒忠祠，到日本軍隊佔領台灣時，也發生數起客家人對抗日軍的史實。

客家事務局表示，今年共吸引29個里及10個創意隊伍參與挑擔奉飯踩街活動，一起以創意方式表達傳統，表達客家人硬頸樸實、愛土地的精神。（編輯：梁君棣）1070825

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