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關鍵字： 馬侃蔡英文戴資穎停班停課
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豪雨成災 黃國昌籲藍綠勿噴政治口水

發稿時間：2018/08/25 20:25

最新更新：2018/08/25 20:32

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時代力量黨主席黃國昌（右）25日下午現身高雄市自由路黃昏市場，率領3名時代力量提名的高雄市議員參選人向民眾與攤商拜票，爭取民眾支持。中央社記者陳朝福攝　107年8月25日時代力量黨主席黃國昌（右）25日下午現身高雄市自由路黃昏市場，率領3名時代力量提名的高雄市議員參選人向民眾與攤商拜票，爭取民眾支持。中央社記者陳朝福攝　107年8月25日

（中央社記者陳朝福高雄25日電）南台灣連日豪雨多處淹水成災，時代力量黨主席黃國昌今天呼籲藍綠面對災情時，不要噴政治口水，解決問題才是當務之急。

黃國昌下午到高雄市自由路黃昏市場，率領3名時代力量提名的高雄市議員參選人向民眾與攤商拜票。

黃國昌表示，噴政治口水，無法真正改善和解決問題。在極端氣候下，時雨量上百毫米，對任何城市都是嚴峻的考驗。城市的下水道系統、排水系統與滯洪池等，是否發揮實際功能，需要精細的檢驗與監督，這才是真正解決問題。

關心0823豪大雨災情，民進黨立委、高雄市長參選人陳其邁今天陪同行政院長賴清德到旗山現勘鯤洲抽水站工程再轉往美濃區勘災。

陳其邁說，勘災後，了解旗山因為有鯤洲抽水站，有效解決鯤洲水患。他並為岡山地區的治水工程發聲，向中央爭取興建五甲尾滯洪池、石螺潭排水及典寶溪D區滯洪池工程補助，如果工程加速推動，可徹底有效解決岡山排水問題。

至於永安排水的問題在於液化天然氣管線由南往北走，阻斷了市區要排到海邊的水路，陳其邁希望興建疏洪箱涵才能將市區的排水引到外海；也希望中央看到農業損害，從寬認定補助，以紓解農民的壓力。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070825

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