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出席市政活動 柯文哲讚親民黨議員友柯6顆星

發稿時間：2018/08/25 21:21

最新更新：2018/08/25 22:16

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台北市長柯文哲（後中）25日至永樂市場前廣場，出席「鬥陣看熱鬧—找回台灣傳統民俗陣頭文化」活動，欣賞傳統藝術團體共樂軒表演。中央社記者裴禛攝 107年8月25日台北市長柯文哲（後中）25日至永樂市場前廣場，出席「鬥陣看熱鬧—找回台灣傳統民俗陣頭文化」活動，欣賞傳統藝術團體共樂軒表演。中央社記者裴禛攝 107年8月25日

（中央社記者陳妍君台北25日電）台北市長柯文哲今天到大稻埕出席文化局活動時，與親民黨籍市議員林國成和議員參選人洪士奇同台；柯文哲說，林國成在議會對他幫助很大，大讚林國成是「友柯議員6顆星」。

由無黨籍議員陳政忠、李慶元及親民黨籍議員黃珊珊、林國成組成的台北市議會親民問政小組，結合親民黨籍的洪士奇和無黨籍議員參選人徐立信，20日合組「台北監督連線」，柯文哲出席站台；「台北監督連線」成員因此被認為是「友柯議員」。

柯文哲今天出席文化局「鬥陣看熱鬧－找回台灣傳統民俗陣頭文化武陣VS文陣」致詞時，一開場就說道，林國成在議會「對我們不管蓋公宅、公務預算都很幫忙、很合作」，「是友柯議員6顆星，不只5顆星，是6顆星」。

至於洪士奇，柯文哲表示，洪士奇是市立聯合醫院忠孝院區副院長，「我常常在想，台北市政府市長在當醫生，有個醫生來當議員也不錯」。

他指出，洪士奇在忠孝院區，也負責整個台北市社區醫療。再過4年，台北市65歲以上人口會大於20%，要建立老人長照系統，整個系統要怎麼建立，才能可長可久，確實是個大問題；將來整個老人照護系統還是要在地化、社區化，這才是前途。（編輯：李亨山）1070825

台北市長柯文哲25日至永樂市場前廣場，出席「鬥陣看熱鬧—找回台灣傳統民俗陣頭文化」活動，欣賞傳統獅陣表演。中央社記者裴禛攝 107年8月25日台北市長柯文哲25日至永樂市場前廣場，出席「鬥陣看熱鬧—找回台灣傳統民俗陣頭文化」活動，欣賞傳統獅陣表演。中央社記者裴禛攝 107年8月25日
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