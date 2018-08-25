恆春豎孤棚雨中競賽 澆不熄觀眾熱情

屏東縣恆春鎮年度盛事豎孤棚競賽25日晚間在大雨中進行，選手們冒雨競技，全力以赴。中央社記者郭芷瑄攝 107年8月25日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）一年一度的屏東恆春中元節搶孤、豎孤棚競賽今天晚上在雨中進行，32支隊伍的200多名選手無畏大雨，卯勁攀爬塗滿牛油的孤棚柱，參觀的民眾也沒被澆熄熱情，穿雨衣撐傘觀賽。



搶孤豎孤棚競賽在晚上7時開始晚會活動，請來王中平、白冰冰等人演出，恆春白天下綿綿細雨，到傍晚雨停了一陣子，沒想到晚會進行到7時46分開始下起滂沱大雨，由於前2天豪雨，觀眾都有備而來，每個人都穿起了雨衣或撐傘，沒有人因下雨離開，因為前2天豪雨，今天的豎孤棚競賽比往年少了點，但觀賽民眾仍至少有5000人以上，和往年相當，今年仍有不少外國人觀賽。



搶孤灑祭品在晚上8時30分進行，鎮公所準備了5000份祭品，不少民眾用雨傘接祭品，隨後進行擲筊請示「好兄弟」豎孤棚競賽時間，和往年差不多，在9時40分進行，比賽時，因大雨下了一個多小時，孤棚內低窪處積水，選手灑的冥紙及祭拜的香多泡在水中，今年可說是近年來豎孤棚競賽時，雨下最大的一次。



32支隊伍、每隊8人無畏風雨競賽，隊員疊羅漢將攻旗手往上送，一面爬一面用布條把塗在孤棚柱上的牛油刮掉，隊員一個個踩著隊友的肩膀往上爬，將攻旗手往上拱，雨中孤棚柱更滑，多數的隊伍約爬到孤棚柱一半就整隊滑了下來，主持人不斷向觀眾說明，「競賽靠得是團隊的耐力、毅力和合作默契」。



比賽分2階段，第一階段攻旗手只要爬到孤棚柱2/3高度就達陣，第二階段直接攻頂奪順風旗，冠軍可得新台幣30萬元，亞軍15萬元、季軍8萬元，到晚上10時，第一階段還沒有隊伍達陣，此時，卻有不少民眾穿著雨衣趕到競賽現場，為的是看第二階段的冠軍爭奪戰，大雨並沒有澆熄觀眾的熱情。（編輯：李亨山）1070825





屏東縣恆春鎮一年一度的搶孤、豎孤棚競賽25日晚間熱鬧登場，儘管天公不作美下著大雨，參賽選手仍卯足全力，力拚冠軍。中央社記者郭芷瑄攝 107年8月25日

屏東縣「2018恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動」25日晚間正式登場，儘管現場下著大雨卻澆不熄參賽選手熱情，眾人卯足全力往上爬，力拚奪冠。中央社記者郭芷瑄攝 107年8月25日

屏東縣「2018恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動」風雨無阻，25日晚間在雨中正式展開，大批民眾熱情相挺，穿起雨衣、撐傘到場觀賽。中央社記者郭芷瑄攝 107年8月25日