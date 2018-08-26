拚澎湖年底五合一選舉 時代力量選服處揭牌

為迎戰澎湖年底地方選舉，時代力量在澎湖唯一的議員參選人蔡尚至（中）26日競選服務處揭牌，黨主席黃國昌（右）與秘書長陳惠敏（左）致贈議會模型，期許澎湖鄉親能夠給青年機會，支持改革力量進入澎湖的議會。中央社 107年8月26日

（中央社澎湖縣26日電）時代力量在澎湖唯一的參選人是欲角逐馬公第一選區議員的蔡尚至，今天他的澎湖競選服務處揭牌，時代力量黨主席黃國昌期許時力能插旗澎湖，改革議會為民服務。



為迎戰澎湖年底地方五合一選舉，時代力量在今年4月的「青年決定未來：新政治的實踐與可能」青年座談會中，首度由秘書長陳惠敏宣布澎湖縣議員選舉提名在地青年蔡尚至參選馬公第一選區議員。



今天黃國昌與陳惠敏等人來澎湖，為蔡尚至競選辦公室揭牌，同時將議會模型致贈給蔡尚至；他們也期許澎湖鄉親能夠給青年機會，支持改革力量進入澎湖的議會。



黃國昌表示，蔡尚至從小在澎湖長大，是長期在地耕耘的青年，過去台灣有許多公民運動與澎湖反賭運動，蔡尚至都以青年公民身分聲援支持。



黃國昌指出，澎湖本屆議會19席議員中有5席被宣告當選無效，這5席有3席在馬公選區；今年底議員選舉，時代力量要連結正直的年輕人，期成為改革澎湖議會的力量。



蔡尚至也表示，若未來有機會進入議會，一切公開透明，讓人民監督議員、議員監督縣政，相信澎湖一定可以做得更好。（編輯：吳佳穎）1070826