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治水喻為預防感冒 徐國勇：盡快做災後處置

發稿時間：2018/08/26 16:05

最新更新：2018/08/26 16:37

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內政部長徐國勇（右2）26日到新竹市警察局視察時受訪表示，日前幾天豪雨總雨量不輸八八風災，若不是過去治水工作，恐怕會淹得更嚴重。中央社記者魯鋼駿攝　107年8月26日內政部長徐國勇（右2）26日到新竹市警察局視察時受訪表示，日前幾天豪雨總雨量不輸八八風災，若不是過去治水工作，恐怕會淹得更嚴重。中央社記者魯鋼駿攝　107年8月26日

（中央社記者魯鋼駿新竹市26日電）823豪雨造成南部地區淹水，內政部長徐國勇今天表示，治水就像預防感冒一樣，若真的感冒了，就須吃藥治療，如同水災後，要盡快做好災後處置，避免引發衛生等嚴重問題。

徐國勇下午到新竹市警察局視察與慰勤時受訪表示，8月23日大雨造成中南部地區嚴重淹水，有學者提到，治水時的圍堵跟疏導都要並重，因此，應要有一些地能夠建滯洪池，若有徵收問題，內政部會全力幫助。

徐國勇舉例，如果台北山區下大雨，員山子分洪道就會發揮效果，但若雨不是下在山區，而是直接下在台北市區，那分洪道的效果就彰顯不出來，這時就要靠滯洪池，讓雨水可以暫時儲存，避免淹水。

徐國勇指出，台北市的下水道設備是目前台灣各縣市中最好的，但也僅能承受時雨量80毫米，若雨量超過，仍會淹水。

徐國勇說，人平時要多運動，天冷要多穿衣服，還要接種疫苗，種種作為都是為了預防感冒，而且是很有效果的，不過，感冒還是可能發生，這時就必須要吃藥，如同淹水後續，包括雞、鴨、鵝、豬等遭受到損害，要盡快處理，避免引發更嚴重衛生問題。

徐國勇說，這次大雨的總雨量不輸「八八風災」，若不是過去治水工作，恐會淹得更嚴重。他舉例，高雄市旗山區的溪洲地區，過去「逢雨必淹」，但這次沒淹水，可見治水有效、抽水站功能是有發揮的。

「治水經費該寬列的，都會寬列。」徐國勇說，極端氣候變遷，無法預測何時會再來一次超大雨，所以必須做好萬全準備，要變成「韌性的城市」，能夠承受極端氣候帶來的災害。（編輯：方沛清）1070826

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