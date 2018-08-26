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高雄市住家淹水逾50公分 市府中央都有補助

發稿時間：2018/08/26 16:05

最新更新：2018/08/26 16:05

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（中央社記者陳朝福高雄26日電）熱帶性低氣壓23日為高雄市帶來強風大雨，多個行政區域淹水。高雄市政府今天發布通知，如果住家淹水50公分以上，每戶市府發救助金新台幣1萬5000元，中央加發補助2萬元。

這次熱帶性低氣壓來襲，為高雄地區帶來的雨勢超出預計，造成多處地區積淹水，市政府水利局等團隊加緊防災排洪，昨天下午排除所有積淹水狀況，並進行後續災後重整恢復市容，以及逐戶災情查報、受理救助金申請調查工作。

高雄市政府表示，只要設籍並實際居住市民，住屋有遭水淹自室內樓地板起算達50公分以上者，依「高雄市災害救助金核發辦法」每戶發給住屋淹水救助金1萬5000元；中央加發淹水補助金2萬元。

市府表示，全力進行災後查報，區公所並將造冊送社會局匯撥救助金入受災戶指定帳戶；如果災民因故無法即時申辦，只要在3個月內檢附相關申請文件向區公所提出也可申請補助。

另外，高雄市政府籲請農民如果有災損，儘速向當地區公所申請農損災害速報；如受災情形符合房屋稅等減免規定者，請於規定期限內儘早申報，相關資訊可查詢高雄市稅捐稽徵處網站。

為方便市民清楚申請補助標準、如何申請及有無資格限制等疑義，社會局已將相關核發辦法、申請表及災害救助金等災害救助說明，放置社會局網頁，民眾可自行下載參考，或者洽詢各區公所及社會局。（編輯：吳佳穎）1070826

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