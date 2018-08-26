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嘉義豪雨成災 侯友宜：盼助故鄉重建家園

發稿時間：2018/08/26 16:21

最新更新：2018/08/26 17:37

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連日豪雨造成南台灣淹水災情嚴重，國民黨新北市長參選人侯友宜（圖）26日表示，看到南部災民受苦，尤其是故鄉嘉義的鄉親仍在受難中，心裡非常難過，希望透過同鄉會協助災民重建家園。中央社記者王鴻國攝　107年8月26日連日豪雨造成南台灣淹水災情嚴重，國民黨新北市長參選人侯友宜（圖）26日表示，看到南部災民受苦，尤其是故鄉嘉義的鄉親仍在受難中，心裡非常難過，希望透過同鄉會協助災民重建家園。中央社記者王鴻國攝　107年8月26日

（中央社記者王鴻國新北26日電）暴雨襲擊南台灣造成水災，國民黨新北市長參選人侯友宜表示，看到南部災民受苦，尤其是嘉義故鄉的鄉民受難中，心裡真的非常難過，希望透過同鄉會協助鄉親重建家園。

侯友宜受訪表示，這幾天看到南部災民受苦，心裡真的非常難過，尤其有故鄉嘉義的鄉民仍在受難當中，因此，他呼籲政府要趕快救災，趕快撫平災民的痛苦。

他說，身為嘉義同鄉的一分子，他已和嘉義同鄉會研究，在不妨礙政府救災動作外，協助災民重建家園。

他強調，現階段以救災為主，感同身受災民的痛苦，擁抱、體恤他們才是苦民所苦，尤其今天大雨又要來，救災要更全面備戰，不能再有更大災難發生，團結大家一起加油。

他談到高層官員是否應踩水視察災區問題時表示，他相信做一個首長，應該要了解所有民眾的辛苦，不是只有「撩落去」而已喔，已經積好多天水了，應該要更體恤關心他們，不是離他們遠遠的，這樣是真的要加油。（編輯：方沛清）1070826

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