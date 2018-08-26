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卦山盃撞球賽 聽障好手競技交流

發稿時間：2018/08/26 16:33

最新更新：2018/08/26 17:32

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卦山盃全國聽語障者撞球錦標賽26日在彰化市登場，吸引全國30名聽障撞球好手競技，彰化縣長魏明谷（中）出席為選手加油，並下場試身手同樂。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真　107年8月26日卦山盃全國聽語障者撞球錦標賽26日在彰化市登場，吸引全國30名聽障撞球好手競技，彰化縣長魏明谷（中）出席為選手加油，並下場試身手同樂。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真　107年8月26日

（中央社記者蕭博陽彰化縣26日電）卦山盃全國聽語障者撞球錦標賽今天在彰化市登場，吸引全國30名聽障撞球好手競技，眾人透過精湛球技彼此交流，場面熱絡。

為鼓勵聽障民眾培養健康體能，彰化縣聾人協會今天在彰化市中央保齡球館舉辦卦山盃全國聽語障者撞球錦標賽，吸引北、中、南30名選手出賽，彰化縣長魏明谷、彰化市長邱建富、彰化縣聾人協會理事長謝春碧等人出席，除了為選手加油，魏明谷也下場試身手同樂。

魏明谷說，期許選手展現君子風度，發揮運動家精神，以精湛球技相互切磋來奪得佳績，也感謝主辦單位對聽障民眾的支持與關懷，希望以後持續藉這類活動聯絡聽障者感情、養成良好運動習慣。

謝春碧表示，聽語障礙者無法以口語交談，但四肢健全，透過撞球運動，可訓練思考、培養耐性、調劑身心、鍛鍊意志，也可與各地聽語障礙者透過撞球比賽互動，是一項很好的運動與休閒。

根據彰化縣聾人協會資料，參賽資格為領有身心障礙手冊，兩耳聽力損失達55分貝，採用九號球比賽規則進行；卦山盃撞球賽為每年舉辦的全國活動，希望使聽障者建立積極及樂觀精神，提升生活信心。（編輯：張芷瑄）1070826

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