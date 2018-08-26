/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 亞運棒球文姿云延禧攻略蔡英文
>rss

澎湖海上貨運恢復 罕見搶購水果人潮

發稿時間：2018/08/26 16:38

最新更新：2018/08/26 18:26

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
澎湖地區受天候影響，連續兩天海上客貨運交通暫停，26日才恢復正常航運，一箱箱新鮮水果從本島運抵澎湖後，吸引大批民眾爭相搶購。中央社　107年8月26日澎湖地區受天候影響，連續兩天海上客貨運交通暫停，26日才恢復正常航運，一箱箱新鮮水果從本島運抵澎湖後，吸引大批民眾爭相搶購。中央社　107年8月26日

（中央社澎湖縣26日電）澎湖海上交通因豪雨斷航兩天後，今天載來了新鮮水果，貨物都是才剛卸貨，民眾就一窩蜂地爭相搶購，讓人見識到離島澎湖居民的消費能力。

受到熱低壓豪雨等影響，澎湖對外的海上客貨運都宣告停航，由於時值農曆七月，澎湖各地都有普渡與拜拜的習俗，蔬果等供品需求量高，導致縣內的市場與賣場，都被蒐購一空。

一家業者平時只有在假日配合船期銷售，每週定期配送當季盛產的各種水果，來到澎湖銷售，由於水果品質新鮮，且價格比一般傳統市場與賣場還來得便宜，相當獲得消費大眾喜歡。

海上客貨運今天恢復航行後，自本島運送有紅龍果、香蕉、芭樂、梨子與紅酪梨等水果，一早運抵馬公關帝廟前卸貨時，一箱箱水果都還置放在墊板上，瞬間就被搶購人潮淹沒，人群爭相採買搶購，廟埕滿滿人潮的場景，在澎湖還算是相當少見，令人稱奇。（編輯：翁翠萍）1070826

受近期天候影響，澎湖海上客貨運停航兩天，26日才恢復航行，從本島運來的新鮮水果等貨物才剛卸貨，隨即有大批人潮民眾爭相搶購。中央社 107年8月26日受近期天候影響，澎湖海上客貨運停航兩天，26日才恢復航行，從本島運來的新鮮水果等貨物才剛卸貨，隨即有大批人潮民眾爭相搶購。中央社 107年8月26日
澎湖海上交通因豪雨斷航兩天，26日恢復正常航運，一箱箱自本島運抵澎湖的水果才剛卸貨，就被民眾爭相搶購。中央社　107年8月26日澎湖海上交通因豪雨斷航兩天，26日恢復正常航運，一箱箱自本島運抵澎湖的水果才剛卸貨，就被民眾爭相搶購。中央社　107年8月26日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

一週重要新聞影像回顧（0819-0825）

一週重要新聞影像回顧（0819-0825）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨侵台 各地災情直擊
豪雨侵台 各地災情直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP