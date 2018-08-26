澎湖海上貨運恢復 罕見搶購水果人潮

澎湖地區受天候影響，連續兩天海上客貨運交通暫停，26日才恢復正常航運，一箱箱新鮮水果從本島運抵澎湖後，吸引大批民眾爭相搶購。中央社 107年8月26日

（中央社澎湖縣26日電）澎湖海上交通因豪雨斷航兩天後，今天載來了新鮮水果，貨物都是才剛卸貨，民眾就一窩蜂地爭相搶購，讓人見識到離島澎湖居民的消費能力。



受到熱低壓豪雨等影響，澎湖對外的海上客貨運都宣告停航，由於時值農曆七月，澎湖各地都有普渡與拜拜的習俗，蔬果等供品需求量高，導致縣內的市場與賣場，都被蒐購一空。



一家業者平時只有在假日配合船期銷售，每週定期配送當季盛產的各種水果，來到澎湖銷售，由於水果品質新鮮，且價格比一般傳統市場與賣場還來得便宜，相當獲得消費大眾喜歡。



海上客貨運今天恢復航行後，自本島運送有紅龍果、香蕉、芭樂、梨子與紅酪梨等水果，一早運抵馬公關帝廟前卸貨時，一箱箱水果都還置放在墊板上，瞬間就被搶購人潮淹沒，人群爭相採買搶購，廟埕滿滿人潮的場景，在澎湖還算是相當少見，令人稱奇。（編輯：翁翠萍）1070826





受近期天候影響，澎湖海上客貨運停航兩天，26日才恢復航行，從本島運來的新鮮水果等貨物才剛卸貨，隨即有大批人潮民眾爭相搶購。中央社 107年8月26日