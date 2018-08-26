防疫登革熱 中市東昇里開心農場持續消毒

登革熱疫情延燒，台中市政府陸續動員約300多人，針對大里區開心農場及周邊等疫情熱源，執行多次孳生源清除、擴大疫情調查、化學防治等。（市府提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年8月26日

（中央社記者趙麗妍台中26日電）登革熱疫情延燒，台中市政府針對大里區東昇里開心農場及周邊等疫情熱源，執行多次孳生源清除、疫情調查、化學防治等，明後天安排化學防治工作，針對熱點區域實施消毒作業。



台中市登革熱疫情延燒，累計全市已有15例感染病例，其中，13例都曾到過大里區東昇里開心農場及周邊活動，登革熱疫情爆發後，市府已緊急關閉開心農場，進行環境清理與消毒工作。



台中市衛生局今天表示，此波登革熱疫情熱源位於大里區東昇里開心農場及周邊地區、內新市場，包括大里區、太平區、東區、西區及南區等鄰近區域公所，都召開區級應變小組會議，全力控制疫情。



市府已陸續動員300多人，執行該農場及市場孳生源清除、擴大疫情調查、化學防治，登革熱案例住家附近也加強清理及噴藥。明、後天預計再安排化學防治工作，針對登革熱熱點區域實施消毒作業。



衛生局指出，針對台中市登革熱確診案例，市府全面做好隔離性醫療照護，圍堵防止第二波病例出現，另也採買公費登革熱NS1快速篩檢試劑，大量提供疫情熱區的基層診所，提升案例通報時效。



衛生局呼籲，台中全市均為登革熱高風險區域，所有市民應配合防疫措施，大雨過後通常會導致病媒蚊指數上升，民眾應儘速自行清理環境，若拒絕、規避或妨礙防疫工作者，將依法處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。（編輯：翁翠萍）1070826