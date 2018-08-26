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嘉義多處淹水未消退 抽水機支援到位

發稿時間：2018/08/26 17:15

最新更新：2018/08/26 17:36

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根據嘉義縣災害應變中心統計，截至26日上午，日前豪雨造成的淹水已進入第4天，仍有東石、布袋、義竹及朴子等鄉鎮的14村淹水未消退。圖為東石鄉掌潭村仍是汪洋一片，居民苦不堪言。中央社記者黃國芳攝　107年8月26日根據嘉義縣災害應變中心統計，截至26日上午，日前豪雨造成的淹水已進入第4天，仍有東石、布袋、義竹及朴子等鄉鎮的14村淹水未消退。圖為東石鄉掌潭村仍是汪洋一片，居民苦不堪言。中央社記者黃國芳攝　107年8月26日

（中央社記者黃國芳嘉義縣26日電）豪雨成災，嘉義縣多處地區淹水至今未消退，嘉義縣政府申請支援的抽水機已陸續到位，將重新檢討抽水機位置，讓增援的抽水機加大抽水能量，希望淹水災情減至最低。

嘉義縣政府今天發布新聞，向中央及各縣市申請支援的抽水機，已於24小時內陸續放置在抽排位置進行抽水。淹水較為嚴重的東石鄉洲仔、掌潭、海埔地等地，現有24台抽水機，布袋鎮過溝、永安里等地也有24台全天候抽水，義竹鄉有3台。

嘉義縣政府認為，0823超大豪雨侵襲，雨勢持續時間和瞬間雨量甚至超越莫拉克風災，淹水面積之大，實屬罕見，加上又逢海水大滿潮，導致沿海區域洪水無法順利排出甚至倒流，才會造成嚴重淹水災情。

嘉義縣政府因應今天晚上起即將到來的雨勢，以及避免二次抽排耗損救災能量，縣府重新檢討抽水位置，避免抽水流向其他淹水地區及滿潮倒流，減緩民眾淹水之苦。

另外，嘉義城隍廟今天捐贈賑災款新台幣100萬元給嘉義縣政府，由副縣長吳芳銘代表接受，並代表縣長回贈感謝狀。吳芳銘感謝城隍爺慈悲，將溫暖傳送到災區。

溪口開元佛殿捐贈素粽3000粒和300箱礦泉水給嘉義縣政府，於今天由吳芳銘與志工一起分裝準備送往災區。吳芳銘感謝開元佛殿發揮人飢己飢的人道精神。（編輯：方沛清）1070826

日前連日豪雨致災，嘉義縣東石鄉掌潭村住宅聚集村落四周至26日仍是汪洋一片，嘉義縣府也希望儘速找出積水消退方法，讓村民早日整理家園。中央社記者黃國芳攝　107年8月26日日前連日豪雨致災，嘉義縣東石鄉掌潭村住宅聚集村落四周至26日仍是汪洋一片，嘉義縣府也希望儘速找出積水消退方法，讓村民早日整理家園。中央社記者黃國芳攝　107年8月26日
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