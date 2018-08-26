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柯文哲：政府可信度是台灣政治很大問題

發稿時間：2018/08/26 18:01

最新更新：2018/08/26 21:46

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台北市長柯文哲推出新書「光榮城市」，26日在台北信義誠品舉行城市巡迴分享會最終場，吸引數百名粉絲前來捧場。中央社記者施宗暉攝　107年8月26日台北市長柯文哲推出新書「光榮城市」，26日在台北信義誠品舉行城市巡迴分享會最終場，吸引數百名粉絲前來捧場。中央社記者施宗暉攝　107年8月26日

（中央社記者陳妍君台北26日電）台北市長柯文哲今天說，政府可信度是台灣政治上一個很大的問題；不管從是否更新擴建深澳電廠，到很多需要理智思考的議題，如果政府提供的資訊不正確，根本很難做出判斷。

柯文哲與妻子陳佩琪下午出席他的新書「光榮城市」最後一場分享會。

延續之前台北、台南、台中新書分享會書迷塞爆會場的熱烈程度，今天的分享會上午10時30分開始發放號碼牌，但昨天中午就有民眾前來排隊，250張號碼牌10分鐘發放一空；未獲中國國民黨提名但堅持參選的議員參選人王致雅，也帶著兒子參加柯文哲簽書。

幸運拿到號碼牌1號的夏小姐從桃園來到台北，上午近10時才來排隊，但因原本排到1號的民眾臨時有事，把號碼牌讓給她。拿到號碼牌3號的謝先生自稱「超鐵的」柯粉，昨晚9時就來排隊；他表示，因為「藍綠都在騙我們，所以只好支持不會騙我們的柯P」。

柯文哲致詞說，簡單地講，他努力的目標就是建立一個對的社會，也就是政府是可信的、公務人員是服務人民的、司法是公平的、法律是給人民遵守用的、警察是抓壞人的、監獄是關有罪的人。

柯文哲表示，每次在講的時候，很多人問說，「廢話，不是應該這樣嗎」， 他則會回答，「廢話，我們國家現在是這樣嗎」。

柯文哲說，政府是可信的，才能建立一個理性的社會，「我常常在想說如果連台北市長都很難判斷，這個數據到底是對不對，那一般老百姓當然更沒辦法」。

柯文哲表示，他最近參加一場警察局慶生會時表示，「你們是最被這個社會信任的團體，然後你們抓的犯人，再交給社會最不信任的檢察官跟法官處理」。

他指出，司法必須是公平的，不可以變成政治工具，「可是我自己在開玩笑說，如果當年司法是公平的，我就不會當台北市長了」。

柯文哲也說，這個社會還是要有是非對錯，要有正義；坦白講，現在常常關在監獄都是沒有辦法的人，不是有罪的人，所以常常都是有關係的人沒關係，沒關係的人才會有關係。（編輯：方沛清）1070826

影片來源：中央社
台北市長柯文哲推出新書「光榮城市」，26日在台北信義誠品舉行城市巡迴分享會最終場，吸引數百名粉絲前來捧場。中央社記者施宗暉攝　107年8月26日台北市長柯文哲推出新書「光榮城市」，26日在台北信義誠品舉行城市巡迴分享會最終場，吸引數百名粉絲前來捧場。中央社記者施宗暉攝　107年8月26日
台北市長柯文哲（前右）的新書「光榮城市」城市巡迴分享會台北場26日登場，柯文哲夫人陳佩琪（前左）現身支持，兩人並和粉絲一起拿著書籍合影。中央社記者施宗暉攝　107年8月26日台北市長柯文哲（前右）的新書「光榮城市」城市巡迴分享會台北場26日登場，柯文哲夫人陳佩琪（前左）現身支持，兩人並和粉絲一起拿著書籍合影。中央社記者施宗暉攝　107年8月26日
台北市長柯文哲（左）推出新書「光榮城市」並舉辦城市巡迴分享會，台北場次26日下午登場，柯文哲夫人陳佩琪（右）也出席捧場。中央社記者施宗暉攝　107年8月26日台北市長柯文哲（左）推出新書「光榮城市」並舉辦城市巡迴分享會，台北場次26日下午登場，柯文哲夫人陳佩琪（右）也出席捧場。中央社記者施宗暉攝　107年8月26日
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