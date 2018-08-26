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台南豪雨淹水 僅北門聚落未消退

發稿時間：2018/08/26 18:12

最新更新：2018/08/26 18:12

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（中央社記者張榮祥台南26日電）台南超大豪雨，總統蔡英文及行政院長賴清德昨、今兩天分別實地勘災；台南市政府統計，目前台南僅剩北門區玉港里聚落積水未退，其他區域都已消退。

熱帶性低氣壓影響，台南市23日起超大豪雨，24小時累積雨量突破500毫米，不少區域一天更下了800毫米，台南市代理市長李孟諺今天向勘災的蔡總統說，台南這波雨勢比八七水災還強烈，也比10多年前納莉颱風侵襲台北更嚴重。

台南市政府今天最新統計，台南在這波豪雨共撤離2091人，收容的998人中，還有101人未回家，安置在麻豆代天府及北門區南鯤鯓代天府。

在災損方面，台南農作物災損面積250公頃，損失金額新台幣917萬元；漁產災損面積592.44公頃，損失金額約5037萬元；畜產損失127場，災損金額約5197萬元；農漁畜災損總金額共約1億1151萬元。

台南在超大豪雨期間，共有2萬4043戶人家停電，如今已全數恢復供電。淹水戶數初步統計有8128戶。

台南市政府發布新聞稿指出，台南因內水消退不易，全力投入330台抽水機組在各地抽排，昨天還有麻豆區、鹽水區、白河區、北門區、學甲區、柳營區、後壁區、下營區、七股區、安定區等10區37個聚落淹水。

賴清德昨天勘災後，經濟部水利署支援大型抽水機組57台，國軍也支援44台救災，目前僅剩北門區玉港里因鄰近魚塭持續排水，及大面積農地積水，尚未退水，台南市水利局已增設抽水機持續抽水，預定稍晚可將積水排除。（編輯：方沛清）1070826

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