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宋楚瑜柯文哲同台力挺 洪士奇簽柯P認同卡

發稿時間：2018/08/26 21:18

最新更新：2018/08/26 21:26

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親民黨籍台北市議員參選人洪士奇（右4）26日晚間舉行募款餐會，台北市長柯文哲（左）、親民黨主席宋楚瑜（右3）等人到場力挺，洪士奇並簽署「柯P認同卡」。中央社記者黃麗芸攝　107年8月26日親民黨籍台北市議員參選人洪士奇（右4）26日晚間舉行募款餐會，台北市長柯文哲（左）、親民黨主席宋楚瑜（右3）等人到場力挺，洪士奇並簽署「柯P認同卡」。中央社記者黃麗芸攝　107年8月26日

（中央社記者黃麗芸台北26日電）「台北監督連線」成員、親民黨台北市議員參選人洪士奇今晚舉行募款餐會，包括親民黨主席宋楚瑜和台北市長柯文哲都站台力挺，洪士奇現場也簽署「柯P認同卡」。

宋楚瑜、柯文哲今晚共同出席洪士奇的募款餐會，包括親民黨立委李鴻鈞、多位同黨籍市議員參選人和里長參選人都到場力挺，現場高喊「凍蒜」。

宋楚瑜致詞時表示，這兩天看到中南部大水問題，看到民眾水深火熱，需要大家給予關懷，自己曾走過全台關注水利治理問題，台灣有2300萬人、且2/3土地為高山山脈，台南和高雄過去就是有水之處，這是和天爭地。

他說，台灣現在面臨兩個重大問題，需要有專業的人服務，首先包括氣候變化，相關生態保育處置要有執行力；另外，北市醫療資源和水準充沛且高，但更需要許多專業人員幫忙，讓北市成為全球長照範例，這也是他和柯文哲力挺洪士奇的原因。

柯文哲也表示，洪士奇今年是第5次參選市議員，過去都因些微差距而落選，認為他今年當選機會很大，並說洪士奇為台北聯合醫院忠孝院區副院長、負責急診部，對治療病人均無差別性，所以不會為政黨服務，而是為市民服務。

洪士奇緊接著說，柯文哲參加的第一場募款餐會就是今晚的活動，除表示感謝之意，現場也簽署「柯P認同卡」，還主動加註「不要酒駕」的承諾條文。（編輯：方沛清）1070826

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