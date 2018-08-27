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台南市長選舉 林義豐登記搶頭香

發稿時間：2018/08/27 15:25

最新更新：2018/08/27 15:52

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無黨籍台南市長參選人林義豐27日下午前往台南市選舉委員會登記，成為第一個完成登記的市長參選人。中央社記者楊思瑞攝　107年8月27日無黨籍台南市長參選人林義豐27日下午前往台南市選舉委員會登記，成為第一個完成登記的市長參選人。中央社記者楊思瑞攝　107年8月27日

（中央社記者楊思瑞台南27日電）下屆市長、議長及里長選舉登記今天開始，無黨籍台南市長參選人林義豐下午率先完成登記。他說，台南需要強而有力的領導人，若當選，4年內開出的政見做不到2/3，就自行辭職。

林義豐下午只帶著一名助理前往台南市選舉委員會辦理登記。他受訪表示，台南近日遭受水患，他已讓全部競選團隊人員投入救災行列，並謝絕支持者陪同登記，反正登記作業過程只需不到20分鐘，不用浪費這麼多社會資源。

林義豐在選委會巧遇準備陪同議員參選人登記的民進黨立委林俊憲，兩人禮貌性握手互動。林俊憲說，跟林義豐算是老鄰居，林義豐參選以來帶起不少話題，是值得尊敬的對手；雖然祝福林義豐順利，但他還是要把票投給民進黨市長參選人黃偉哲。

林義豐表示，台南的經濟不好，市民收入不佳，要繳的稅金還比其他縣市重，有很多需要解決的問題，民眾希望有一個強而有力的領導人來加以改善。他已在臉書上提出市政相關政見，而且真的有心出來做事情。

他說，這次參選沒有設立帳戶向民眾募款，也沒有政治包袱；當選以後的薪水也將全部捐給弱勢團體，一定說到做到。當選後，4年內如果現在提出的政見兌現不到2/3，將馬上自行辭職。（編輯：施燕飛）1070827

無黨籍台南市長參選人林義豐（中）27日下午到台南市選委會登記，巧遇民進黨籍立委林俊憲（右），兩人禮貌性互動吸引旁人目光。中央社記者楊思瑞攝　107年8月27日無黨籍台南市長參選人林義豐（中）27日下午到台南市選委會登記，巧遇民進黨籍立委林俊憲（右），兩人禮貌性互動吸引旁人目光。中央社記者楊思瑞攝　107年8月27日
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