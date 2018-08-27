登記選南投縣長 洪國浩發表五大政見

民進黨籍南投縣長參選人洪國浩（前右4）27日正式登記參選，並發表5大政見主軸。洪國浩說，將持續深入基層宣傳政見，讓縣民看見他翻轉南投決心。中央社記者蕭博陽南投縣攝 107年8月27日

（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）民主進步黨籍南投縣長參選人洪國浩今天登記參選，並發表交通、活化中興新村、觀光、社會福利、農業五大政見主軸，他說，將持續深入基層宣傳政見，讓縣民看見翻轉南投決心。



九合一選舉11月24日投票，今天到8月31日受理登記，洪國浩上午從競選總部出發，車隊遊行造勢到縣議會舊址，在黨籍立委蔡培慧、多名縣議員、公職參選人、上百名支持者陪同下，發表「12345南投一定大進步」政策主軸，眾人高喊加油、當選，場面熱烈。



洪國浩說，「交通一環線」、「活化中興兩主軸」、「國際觀光三大節」、「社福四方向」、「農業五夠好」是改變南投五大政策，他將更勤跑地方、深入基層，將政見宣傳到各鄉鎮市，一定要讓縣民知道他翻轉南投、帶領南投走向國際的決心。



對於近期雨災，具備農田水利專業的洪國浩說，過去降雨致災頻率平均50年一次，但因為極端氣候使災害頻傳，未來農業政策會特別著重防洪整治、水土保持，並運用智慧農業，穩定蔬果品質與產量，提升消費者認同感，以建立南投品牌、開拓國際市場。



今天另有多人到南投縣選舉委員會登記參選縣議員，眾人各出奇招爭取曝光，縣議員參選人蔡銘軒背著重達5、6公斤發光看板，從1樓走樓梯到6樓登記處，支持者讚「好體力」，他說，背看板到街上拜訪、拉票，民眾容易記得，雖然很重、很累，但效果不錯。（編輯：翁翠萍）1070827