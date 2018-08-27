823豪雨成災 嘉義畜牧場災損逾億元

日前豪雨強襲南台致災，嘉義縣畜牧養殖戶估計有85場受災害、86萬隻雞、豬、鵝損失，初估災損金額逾新台幣1億元。圖為國軍及縣府相關人員在朴子協助業者清理養殖場環境。中央社記者黃國芳攝 107年8月27日

（中央社記者黃國芳嘉義縣27日電）823豪雨成災，嘉義縣畜牧養殖戶損失不貲，估計有85場受災害、86萬隻雞、豬、鵝損失，初估災損金額逾新台幣1億元，連日來，國軍官兵協助清理、消毒，預計今天清運完畢。



23、24日連續2天的強降雨，造成嘉義縣各主要排水系統和幹道水滿為患，因雨水宣洩不及，大量洪水溢流至路面、民宅和農田，就連畜牧養殖場也難逃劫數，導致飼養的豬、雞及鵝都溺斃。



嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如受訪指出，823豪雨成災，嘉義縣畜牧養殖戶損失不貲，約有85場受災害，86萬隻雞、豬及鵝溺斃，以雞災損最嚴重，占82萬隻，初估全部災損金額逾1億元。



林珮如表示，連日來，縣府人員與國軍官兵協助業者清運及消毒作業，預計今天可以全部清運完畢。



朴子市一處養雞場約有2萬隻雞溺斃，國軍與縣府人員今天到場協助業者處理，因死雞泡水多日，臭味令人作嘔，現場處理人員需強忍惡臭，將死雞裝入袋中，隨即進行環境消毒作業，最後由縣府人員運送銷毀。（編輯：施燕飛）1070827



