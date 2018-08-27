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中市再出動大型抽水機 支援南部救災

發稿時間：2018/08/27 16:04

最新更新：2018/08/27 18:56

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日前豪雨造成南部地區嚴重水災，台中市政府26日支援台南市8台大型抽水機，27日再支援嘉義縣3台大型抽水機，盼有助儘速排除淹水。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真　107年8月27日日前豪雨造成南部地區嚴重水災，台中市政府26日支援台南市8台大型抽水機，27日再支援嘉義縣3台大型抽水機，盼有助儘速排除淹水。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真　107年8月27日

（中央社記者趙麗妍台中27日電）豪雨造成南部地區嚴重水災，台中市政府26日支援台南市8台大型抽水機，今天再支援嘉義縣3台大型抽水機，上午11時抵達後，立即展開抽水作業，協助排洪。

台中市水利局今天表示，南部多處地區淹水情形嚴重，26日先調度8部12英吋大型抽水機前往台南市北門區救災；嘉義沿海地區目前積水未退，經濟部水利署防災中心昨晚再請中市府支援抽水機，協助排除淹水。

水利局盤點台中市可動員抽水能量及預估佈設所需台數，今早派遣8位人員、3輛吊卡車，載運3台大型12英吋抽水機前往嘉義縣東石鄉，上午11時多抵達後，展開支援抽水作業。

水利局表示，目前台中市各型抽水機共248台，3年多來，陸續新設霧峰車籠埤、烏日湖日及光明3座抽水站，一小時可抽1億1376萬公升水量，因應豪大雨來襲時可能發生的各種狀況。

為強化水情即時監測預警能力，全市也建置72處水位站，透過包含雨量筒、水位機、攝影機等設施，同步回傳水利局防災資訊系統及台中水情APP，讓市民隨時可查詢相關資訊，以利自主防災，保障生命及財產安全。（編輯：施燕飛）1070827

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