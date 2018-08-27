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拚台南市政接續 黃偉哲：改善治水交通

發稿時間：2018/08/27 16:10

最新更新：2018/08/27 16:37

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民進黨台南市長參選人黃偉哲（中）27日下午到台南市選舉委員會完成登記手續。中央社記者楊思瑞攝　107年8月27日民進黨台南市長參選人黃偉哲（中）27日下午到台南市選舉委員會完成登記手續。中央社記者楊思瑞攝　107年8月27日

（中央社記者楊思瑞台南27日電）民進黨籍台南市長參選人黃偉哲今天下午前往台南市選舉委員會登記，成為第二名完成手續的市長參選人。他說，市政一棒接一棒，當選後第一要務是持續改善治水與交通。

黃偉哲下午2時多到台南市選委會完成登記手續，除了數名幹部及市議員參選人陪同之外，沒有大批支持者前往造勢。

黃偉哲受訪表示，平常心來看待該完成的程序，並帶著謙卑的心態投入選舉。台南剛遭受水患，這幾天都忙著勘災、救災，完成登記後還有相關的勘災工作要做，因此造勢活動也就省略。

他說，市政工作一棒接一棒，建設也是一階再上一階；這次天災造成的傷害，對災民感到很抱歉。將來會持續把市政做得更好，讓市民免於恐懼，也免於生命財產上的損失。

黃偉哲表示，未來若能接續市政，第一要務就是把治水、交通方面工作繼續做改善。

對於媒體詢問是否擔心這次的水災影響選情，黃偉哲表示，他不會做藉著天災、災民的痛苦來攻擊對手獲取選票的事；但對手會不會做就不是他能控制的。現在只能彎下腰、低下頭，期待把事情做得更好。(編輯:孫承武) 1070827

民進黨台南市長參選人黃偉哲（前中）27日下午在數名幹部與市議員參選人陪同下，前往台南市選舉委員會辦理登記。他說，市政一棒接一棒，當選後第一要務是持續改善治水與交通。中央社記者楊思瑞攝　107年8月27日民進黨台南市長參選人黃偉哲（前中）27日下午在數名幹部與市議員參選人陪同下，前往台南市選舉委員會辦理登記。他說，市政一棒接一棒，當選後第一要務是持續改善治水與交通。中央社記者楊思瑞攝　107年8月27日
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