瑞穗文旦柚採收期 警方成立護柚專案

花蓮瑞穗鄉文旦柚進入採收期，由於文旦柚價格逐年上漲，柚農憂心成果遭竊，花蓮縣警局鳳林分局依往例啟動「護柚專案」，自27日起至9月20日展開護柚勤務。（鳳林警分局提供）中央社記者李先鳳傳真 107年8月27日

（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）花蓮縣西瓜採收期，警方護瓜；文旦柚採收期，警方成立「護柚專案」，保護農民財產安全，防制柚農一年辛苦收成的文旦柚遭竊。



花蓮瑞穗鄉文旦柚進入採收期，由於文旦柚價格逐年上漲，柚農擔心遭竊而夜難安寢。花蓮縣警局鳳林分局多年來皆成立「護柚專案」，今年「護柚專案」自今天起至9月20日為期25天的護柚勤務，警方主動出擊確保農民一年辛苦收成不被竊取。



鳳林分局長王國峯表示，「護柚專案」劃分二大區域執行，第一區域以台九線為界線東側(鶴岡地區)由瑞穗所執行，在瑞穗鶴岡大橋北端執行巡邏機動盤查人車，並巡邏193線鶴岡段、瑞港公路西段文旦柚產區及集收場巡簽。



第二區域以台九線西側(瑞祥村地區)由紅葉、富源、大富等三所組合警力執行，在瑞穗溫泉路與瑞穗特一號道路巡邏機動盤查人車，再巡邏文旦柚產區及集收場，每日深夜0至4時密集巡邏，另偵查隊則於晚間8至12時負責夜間防竊勤務，全力防止竊案發生。



王國峯指出，特別針對文旦柚存放倉庫巡邏，並在柚園、集散場的聯外道路實施封鎖性路檢盤查人車，特別是貨車。



另外，警方將清查銷贓管道，也勸導大盤商勿收購來路不明文旦柚；同時呼籲民眾在文旦柚採收期間，如有發現不明或陌生人、車進入果園，或佯稱受僱工人，可儘速通知派出所或撥打110報案。(編輯:孫承武)1070827



