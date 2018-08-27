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陳歐珀棒球裝登記參選 盼贏回宜蘭榮耀

發稿時間：2018/08/27 16:51

最新更新：2018/08/27 17:12

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民進黨籍宜蘭縣長參選人陳歐珀（前右）27日身穿棒球裝前往登記參選，出發前他手持球棒，在縣府大門前用力一揮，象徵將率民進黨籍參選人一起「擊出宜蘭全勝利」。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝　107年8月27日民進黨籍宜蘭縣長參選人陳歐珀（前右）27日身穿棒球裝前往登記參選，出發前他手持球棒，在縣府大門前用力一揮，象徵將率民進黨籍參選人一起「擊出宜蘭全勝利」。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝　107年8月27日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣27日電）民進黨提名的陳歐珀今天身穿棒球裝登記參選宜蘭縣第18屆縣長選舉。他提出「便捷交通」、「活力經濟」等6大面向，盼打造優質縣政團隊，贏回宜蘭的榮耀和驕傲。

年底宜蘭縣五合一選舉，宜蘭縣選舉委員會今天起受理參選登記。陳歐珀上午穿著棒球裝，並在宜蘭縣代理縣長陳金德、民進黨選舉對策委員會召集人林錫耀、宜蘭縣民進黨籍五合一參選人陪同下，先前往縣府大門集體誓師。

陳歐珀在縣府大門廣場上手持球棒，用力一揮，象徵年底將帶領所有民進黨參選人一起「擊出宜蘭全勝利」。

陳金德獲邀致詞時說，台灣民主政治的發展從黨外到組黨、執政，宜蘭人無役不與，今天宜蘭的公共工程品質與許多施政也獲各界稱讚，但儘管民進黨過去付出許多，不過選民對於政治人物的無情，卻是城市進步的象徵。

陳金德認為，民進黨過去在宜蘭的打拚就好像一本存摺，但不要以為現在存款很多，今天起大家要從零開始、從新開始，積極向選民說明政策及願景，打贏這場選戰。

陳金德說，目前民進黨在宜蘭縣的選情確實不好，但民調是動態性。他也當場下達第一道選舉命令，那就是民進黨縣內12鄉鎮市長參選人要擔任各鄉鎮市指揮官、獨立作戰，爭取各族群選民支持，打贏年底五合一選戰。

陳歐珀表示，迎接年底縣長選舉，他特別提出「便捷交通」、「活力經濟」、「美善城鄉」、「多元教育」、「全齡福祉」、「廉能開放」等6大縣政面向，宣示未來當選後要打造優質縣政團隊，還有「活力宜蘭」的生活大縣。（編輯：方沛清）1070827

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