獨居老人住老屋 盼有不漏水棲身處

一名住彰化縣福興鄉96歲阿公（左），因家庭變故獨居老磚屋，下雨就漏水，老舊地面變得泥濘，房間更無衛浴，弘道彰化服務處將安排專業修繕，讓阿公安心棲身。（弘道彰化服務處提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真 107年8月27日

（中央社記者蕭博陽彰化縣27日電）外面大雨，獨居老人的老屋也下著雨，因此，弘道基金會彰化服務處為長輩修繕老屋，讓他們有可遮風避雨的安全住所，不過今年募款經費不足逾半，老人家的老屋整修可能受影響。



近期連續降雨，中南部淹水災情受關注，而社會角落獨居、弱勢、失能長輩的老舊屋宅也因雨受損，弘道老人福利基金會彰化服務處陸續接獲社工通報，接受關懷的弱勢長輩老屋，因漏水影響居住安全需修繕，但無奈募款只達4成，仍缺新台幣600萬元經費。



此外，弘道彰化服務處位於嘉義縣東石鄉的服務中心也淹水，設備損壞無法使用，更令關懷工作難進行。



弘道彰化服務處主任林博樺今天表示，長期服務彰化、嘉義近500名獨居、弱勢、失能長輩，老人住在屋齡40年、50年以上老屋、甚至逾70年土角厝，因此，服務處近年推動居家修繕並完成40戶。



林博樺指出，常見居家安全修繕有屋頂漏水、缺乏無障礙通道、燈光老舊、缺乏浴廁、浴廁在外不便使用等，都是易發生跌倒意外的危險因子，近日因雨災影響，已接獲6案修繕通報，其中4案是屋頂漏水需急修。



林博樺舉例，一名住彰化縣福興鄉96歲阿公，因家庭變故獨居老磚屋，下雨就漏水，老舊地面泥濘，房間無衛浴，需拄著枴杖、拎著尿壺，小心翼翼倒在外面水溝，洗澡只能在臨時搭建的空間沐浴，居家充滿危險。



林博樺表示，因此弘道社工接獲通報後，將安排專業修繕師傅整修老磚屋一個房間，並在房間增設衛浴設備、填平凹凸地面、整修房屋漏水，讓阿公安心棲身。



林博樺說，今年尚缺關懷訪視、送物資、陪伴就醫、居家修繕等助老服務經費600萬元，急需民眾捐款或響應9月30日在彰師大寶山校區舉辦的愛心園遊會，希望各界支持居家修繕、東石服務中心重建、弱勢長輩家園災後重建，更助弘道服務不中斷。（編輯：翁翠萍）1070827