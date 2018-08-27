林錫耀指不適任縣長 林姿妙陣營：選舉操作

（中央社記者沈如峰宜蘭縣27日電）民進黨選舉對策委員會召集人林錫耀今天在宜蘭輔選時說，中國國民黨提名的宜蘭縣長參選人林姿妙論述能力不足，不適任縣長。林姿妙陣營回應，這是對手刻意選舉操作。



林錫耀上午在宜蘭為民進黨提名的宜蘭縣長參選人陳歐珀輔選時說，林姿妙日前受訪時，說話結結巴巴30秒，連一個簡單的問題都達不出來。當縣長要日理萬機、要做簡報，還要在議會接受質詢，也要在短時間內就要進入狀況，但林姿妙卻連簡單問題都回答不出來。



他認為，假設國民黨提名的人當選，結果進入縣府後主持會議說不出話，開會兩小時做不出裁決，去中央爭取經費時也說不清楚，這不只會讓宜蘭人沒有面子，未來宜蘭的建設也恐怕要停滯4年。



對此，林姿妙陣營回應，林錫耀沒有把重點放在陳歐珀身上，對於宜蘭基層的感受、宜蘭的未來、前瞻計畫對宜蘭的規劃也都完全沒有提及，非常遺憾。難道除了選舉操作之外，宜蘭鄉親的聲音都聽不見嗎？



林姿妙陣營也表示，林姿妙是跟基層站在一起的縣長參選人，不會無視百姓的需求與辛苦。承擔不是口號，亂做秀也許可以搏版面，但是會做事、做對事、帶領一個有效率的團隊，才是一個縣長參選人最基礎的條件。（編輯：李錫璋）1070827