頒獎小小金牌解說員 縣長隨堂考試

（中央社記者黃慧敏金門縣27日電）金門縣長陳福海今天頒獎小小金牌解說員，並現場隨堂考；有人害羞遲遲不敢上場，也有人大方解說。陳福海希望大小朋友都來說金門故事，讓旅客能深入旅遊金門，不再走馬看花。



縣府觀光處月中舉行小小解說員培訓夏令營，有22名國小升4到6年級學童完成兩階段培訓，中正國小楊苡辰、金沙國小陶芓榆、中正國小許靖沂、開瑄國小蔡旭知和金湖國小楊寀妍獲評選為小小金牌解說員；金湖國小學員謝宜宸成績表現與前5位旗鼓相當，獲得特別表現獎。



6位小朋友下午在家長陪同下，接受陳福海頒獎。其中，蔡旭知和謝宜宸回應縣長挑戰，上場解說莒光樓，展現培訓成果。兩人對莒光樓如數家珍，娓娓道來課堂上所學。陳福海說，這就是未來要培養的戰將，希望隨時有需要時，小小解說員都可以站出來。



陳福海說，金門一定要走觀光路線，除了基礎建設刻不容緩，說故事也很重要，才能讓旅客深度旅遊，不再走看花。他笑說，有時小朋友的解說比官員還強，希望小朋友可以幫金門說事，引領更多人認識金門。而除了小小解說員，陳福海也希望每個鄉親都來說故事。



即將升5年級的蔡旭知是在姑姑建議下參加夏令營，他說，青天白日勳章、莒光樓郵票和大膽島小兵賴生明的題字是莒光樓3寶。蔡旭知說，參加夏令營後才了解莒光樓的文化歷史，也有機會第一次參觀金城民防坑道，收獲很多；此外，曾參加學校演講的他說，和演講不同的是，解說必須自然，不能死背。



不過，在聆聽學童現場解說後；陳福海建議，解說員題材不要設限，讓學童自然發揮，呈現有感情的解說。他並允諾，類似活動要常舉辦，並擴大參與者年齡，不限定在升4到6年級學童。(編輯:孫承武)1070827