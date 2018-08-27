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老屋改造成功 空屋成特色餐飲店

發稿時間：2018/08/27 17:46

最新更新：2018/08/27 17:46

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）空屋成特色餐館，老藥房變咖啡廳，沒落已久的台中市中區在老屋改造、空間活化成功後，揭開復甦契機，中區再生文化協會邀請成功案例31日分享，盼透過活化再造，重現舊城風華。

中區再生文化協會今天舉行記者會，宣布31日將在中區再生基地舉辦「中城改造家之夜」，邀請12組老屋改造、空間活化成功案件，現場分享改造的甘苦經驗，希望透過成功案例，邀請有志之士加入中區改造行列。

中區再生基地團隊由東海大學建築系助理教授蘇睿弼帶領，透過調查、在地對話以及舉辦各類工作坊活動，讓年輕人和市民們，重新認識舊市區。

蘇睿弼表示，近年來市府整治柳川、綠川、拆除建國市場，台中火車站周邊各項工程，以及未來鐵道文化園區、大車站計畫等等，帶領舊城區走向復甦道路。

55歲陳冬梅退休後回到娘家的中區開店，她表示，朋友曾勸阻她不要在中區開店，但她從小在此成長，走在小巷弄中，許多舊時回憶湧上心頭，她希望盡一己之力，重現中區舊城風華。

12個老屋改造、空間活化成功的案例，包含空屋改造成特色餐飲店，老藥房變身咖啡館，被戲稱為鬼屋的閒置大樓也成為年輕人文創展現的處所。

台中市議員江肇國表示，從沒想過一個老藥房可變身飄揚咖啡香的咖啡館，昔日燈紅酒綠的南夜大舞廳可望成為特色餐飲店，這些成功個案可說是中區改造先行者，讓人開啟對中區無限想像，舊空間、老建築，只要良好規劃就能賦予新生命。（編輯：翁翠萍）1070827

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