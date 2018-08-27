永續資源館開幕 桃園市推動多元環境教育

桃園市首座以「資源再生」為主題的「永續資源館」27日在觀音區環保科技園區正式開幕，桃園市長鄭文燦（右）等人出席見證。中央社記者吳睿騏攝 107年8月27日

（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市首座以「資源再生」為主題的「永續資源館」，今天在觀音區環保科技園區開幕，桃園市長鄭文燦表示，希望透過各種環境教育，讓市民更重視資源循環和海岸生態的保護。



鄭文燦致詞表示，市府除了在「永續資源館」1樓打造「城市資源探索廳」，讓民眾了解廢棄物再利用的可能性，3樓還設置「環保科技展示廳」，作為國內外廢棄物處理技術合作交流園地，未來還計劃將永續資源館和海洋生態館整合成為「海岸與資源環境教育園區」。



鄭文燦表示，市府很感謝環科廠商解決工業廢棄物資源再利用的問題，桃園向來重視循環經濟，其中減少使用（Reduce）、廢物重用（Reuse）及循環再造（Recycle）工業循環3R指標尤其重要，石化業及電子業更需要3R認證，所有環科的廠商都是3R指標。



鄭文燦指出，桃園的環保科技園區目前有23家廠商進駐，所有廠商都響應設置太陽光電發電系統，在工業廢棄物的處理上也有完整程序，是全國廢棄物處理技術最高的科技園區。未來將讓觀音區結合觀光、旅遊及教育，達成30個環教認證場所為目標。（編輯：李錫璋）1070827



