籌選戰經費 吳敦義：謹守政治獻金法

年底選戰逐漸白熱化，中國國民黨主席吳敦義27日下午在高雄與媒體茶敘時表示，競選經費籌措會謹守政治獻金法規範，不會違法。中央社記者程啟峰高雄攝 107年8月27日

（中央社記者程啟峰高雄27日電）面對年底選戰全黨「糧草」缺缺，中國國民黨主席吳敦義今天表示，競選經費籌措會謹守政治獻金法規範，不會違法；他也會謹慎解讀各家民調，輔選不會隨民調起舞、自亂陣腳。



吳敦義下午在吳敦義南部辦公室與媒體茶敘做以上表示。會中，吳敦義詳加介紹吳敦義南辦印製的2019年農民曆附載內容，細數在高雄市長、行政院長，以及副總統任內對高雄的貢獻成果。



面對媒體問及年底選戰的「糧草」夠不夠，吳敦義表示，國民黨提名的高市長參選人韓國瑜的「糧草」小不夠，國民黨大不夠；但全黨仍會謹守政治獻金法規範籌措競選經費。



他說，自己歷經多次選戰洗禮，可說是有經驗的「選手」，深知「成也民調、敗也民調」道理，民調不僅是浮動的，也是可操作的，會謹慎解讀並看待各家民調，輔選不會隨之起舞自亂陣腳。黨內隨時會評估選情，但他不便透露。



對於報載國民黨高雄市長參選人韓國瑜主張「恢復議員建設配合款」政見，吳敦義認為，這個地方自治政策好壞見仁見智，曾在外縣市發生流弊；他在擔任南投縣長及高市長任內都沒有實施過，因此原則上是保留的。不過，連日來尚未與韓國瑜碰面，還不了解這項政見的立意及細節。(編輯:孫承武)1070827



