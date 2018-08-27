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新北106年度決算 審計處憂瀕舉債上限

發稿時間：2018/08/27 18:53

最新更新：2018/08/27 19:26

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新北市審計處長李錦常27日到議會報告106年度總決算時指出，未來捷運路線陸續發包，將進入建設經費的需求高峰，公務舉債瀕臨舉債上限。中央社記者王鴻國攝　107年8月27日新北市審計處長李錦常27日到議會報告106年度總決算時指出，未來捷運路線陸續發包，將進入建設經費的需求高峰，公務舉債瀕臨舉債上限。中央社記者王鴻國攝　107年8月27日

（中央社記者王鴻國新北27日電）新北市審計處長李錦常今天到議會報告106年度總決算時指出，截至106年底一年以上公共債務未償餘額約新台幣1022億元，未來進入捷運建設經費需求高峰，公務舉債瀕臨債限。

李錦常報告指出，新北市106年度歲入決算數約為新台幣1457億元，歲出決算數約1488億元。

他表示，總計歲出歲入決算數相抵，共差短約30億元，連同債務舉借916億元，扣除債務還本925億元後，淨計收支短絀決算數約39億元。

他表示，截至106年底，新北市一年以上公共債務未償餘額約為1022億元，較105年減少約12億元，應強化債務管理，以維財政健全與市政建設發展。

他表示，未來捷運路線陸續發包，將進入建設經費的需求高峰，面臨公務舉債瀕臨舉債上限，土地開發執行進度落後。

他表示，光是捷運環狀線一階段、萬大中和樹林線第一期工程、三鶯線、淡水輕軌及安坑輕軌等5項興建中工程，市府需分擔用地費及非自償經費約達400億元，占剩餘舉債額度600億元的6成以上，在租稅增額財源與大眾運輸導向發展收益未如期回饋挹注捷運建設基金，將影響財務計畫執行效益。

新北市財政局表示，因各項經費支出是分年編列且有其他的收入支應後，仍有不足才會有舉債需求，審計處是依公債法對市府所做債限的提醒，以確保推動建設時兼顧財務的健全。（編輯：方沛清）1070827

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